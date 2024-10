Eleições 2024: OSG entrevista o candidato a prefeito de Itaboraí, Jair Dias (PT)

O SÃO GONÇALO preparou uma série de entrevistas com candidatos a prefeitos nas cidades de São Gonçalo, Niterói, Maricá e Itaboraí, para ouvir as propostas deles para temas como mobilidade urbana, segurança, saúde, educação, emprego e renda, infraestrutura, moradia, meio ambiente, cultura e lazer, entre outros. O objetivo é dar aos eleitores a oportunidade de escolher o candidato que apresente as melhores propostas para governar as cidades da região caso sejam eleitos.

Anunciado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em agosto, como candidato oficial à prefeitura da cidade de Itaboraí, o aposentado José Jair Dias (PT), 66 anos, substitui a deputada estadual Rosângela de Oliveira Zeidan (PT), que teve de se afastar do pleito, por recomendação médica.

Casado e pai de dois filhos, "Dias do PT", como é conhecido, é nascido no interior de Minas Gerais, e veio, ainda jovem, morar na cidade do Rio de Janeiro e, posteriormente, em Itaboraí, onde já vive há 27 anos.

O candidato começou a trabalhar ainda na infância, ao lado do pai, como sapateiro, e, ao longo da vida, se formou como ator e praticou o ofício por alguns anos, atuando em peças de teatro e na televisão. Militante desde a adolescência, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) há 42 anos e presidente do PT na cidade de Itaboraí há 9 anos, essa é a primeira vez que Jair Dias se candidata a um cargo eletivo.

OSG - Itaboraí enfrenta há vários anos problemas no transporte público de qualidade, que é basicamente realizado por ônibus e vans. Com isso, motoristas e passageiros gastam um tempo enorme em seus deslocamentos diários, num trânsito intenso nas principais vias da cidade. Quais são seus planos para melhorar o transporte público e reduzir o congestionamento nas principais vias de Itaboraí?

Jair Dias - Pretendo colocar o ônibus tarifa zero de verdade. Alguns bairros não tem ônibus, nem com cobrança da passagem. Então primeiro serão priorizadas as áreas mais carentes, porque meu foco como prefeito é esse. Depois desse primeiro passo, a gente pode buscar parcerias com outros municípios e também com o governo do estado, pedindo soluções para poder melhorar o transporte que está muito ruim, de forma geral, em todo o estado do Rio de Janeiro.

OSG - A violência é uma das principais preocupações da população de Itaboraí. Apesar de o combate à violência ser de responsabilidade direta das polícias estaduais e federais, como sua gestão pretende contribuir para enfrentar esse problema e garantir mais segurança para os moradores?

Jair Dias - A atribuição principal da segurança é do estado, mais precisamente do governador. E é claro que o governo federal pode contribuir também nesse sentido. Como prefeito, posso dar algumas contribuições, como a ampliação e melhor preparo da guarda, porque isso dificulta mais a frequência de crimes. E claro que também usar todas as formas possíveis para convencer o governador à aumentar o efetivo em Itaboraí.

OSG - Com relação à Saúde, historicamente a população de Itaboraí sempre enfrentou problemas com filas nos hospitais. Quais são suas propostas para melhorar o atendimento nos hospitais e unidades de saúde do município?

Jair Dias - Eu tenho dois objetivos. Andando por aí e conversando com a população, de cada 10, 8 ou 9 falam mal da saúde e também da educação do município. Infelizmente a saúde está muito ruim, então tenho em mente: criar o Hospital da Mulher, da criança e do idoso, equipando-o para que possa realizar exames primordiais como mamografia, ultrassonografia, operação de catarata, ou seja, melhorando o atendimento para a população naquilo que é essencial, a saúde. Outro objetivo é fazer com que as unidades de saúde, popularmente conhecidas como postos de saúde, possam funcionar 24h por dia. Faremos um levantamento estratégico para ampliar o atendimento e também desafogar o Hospital Leal Junior, que também precisa ser melhor equipado.

Muitas pessoas já chegaram até mim reclamando do Hospital. Muitas já chegaram lá e não tinha nem mesmo uma dipirona, então mandavam que a própria população comprasse o remédio. Essa é uma situação caótica. Eu vejo a saúde, e acredito que todo o povo também veja, como a coisa mais importante, porque sem saúde não temos mais nada.

OSG - A Educação pública em Itaboraí enfrenta desafios em termos de infraestrutura e qualidade do ensino. Quais são suas propostas para garantir maior qualidade na educação pública e aumentar o acesso a escolas em áreas carentes?

Jair Dias - Acho que a gente precisa começar com o básico: Itaboraí tem o pior salário de professores do Estado do Rio de Janeiro. Então a primeira coisa seria cumprir com o piso salarial, que nós iremos pagar aos professores. Outra coisa primordial é a abertura de concursos, que é uma forma de ampliar e melhorar o serviço. A merenda também uma pauta que tem sido muito reclamada pela população, então precisamos ver isso, porque a criança precisa estar bem alimentada para melhorar o seu aprendizado. E é claro, iremos buscar parcerias, até mesmo do presidente Lula, ao qual eu tenho total apoio, para que eu possa conversar, discutir ideias e buscar recursos necessários ao município. Tenho certeza que não terei muito problema em relação a isso.

OSG - Desemprego. Quais estratégias sua gestão adotará para atrair novos investimentos e gerar mais empregos na cidade?

Jair Dias - Em relação à geração de empregos, nós temos o mais projeto do governo federal, do presidente Lula, que é o Complexo de Energia Boaventura, que tem como objetivo gerar 15 mil novos empregos, então precisamos estar antenados e preparar a população com cursos técnicos e fazer com que sejam aproveitados para as funções que serão disponibilizadas. Afinal de contas, se esse investimento é aqui em Itaboraí, nada mais justo do que os próprios moradores usufruírem disso. Não vejo do atual prefeito essa preocupação, infelizmente. Ganhando a eleição, a partir de janeiro começarei a buscar a viabilidade de ampliar tanto os cursos técnicos como também viabilizar empregos. Eu acredito que quando a gente está antenado e tem a boa intenção de melhorar alguma coisa, a gente consegue. Basta ir e bater na porta de empresários com propostas relevantes.

OSG - O saneamento básico ainda é um problema grave em diversas regiões de Itaboraí, além de enchentes frequentes em épocas de chuva. Como sua administração pretende lidar com os problemas crônicos de saneamento básico e enchentes?

Jair Dias - Primeiro temos que buscar, através dos governos estadual e federal, a realização de um projeto, visto que em Itaboraí, a grande maioria das ruas de diversos bairros, não tem asfalto e saneamento. Eu acho que deve-se fazer algo planejado, que é o que pretendo fazer, para que com ajuda do governo a gente possa realmente solucionar o problema do saneamento em Itaboraí de forma mais rápida.

OSG - Muitos moradores de Itaboraí vivem em áreas irregulares e em situação de risco. Há planos para ampliar projetos de habitação popular ou regularizar áreas irregulares?

Jair Dias - Temos que usar o órgãos estadual e federal para que seja feito um levantamento do que é necessário para que sejam construídas casas fora dessas áreas de risco. E também, claro, ampliar para pessoas abaixo do nível da pobreza o "Minha Casa, Minha Vida", e isso é uma coisa que ficarei em cima dos governantes para que possamos colocar em prática.

OSG - Como o senhor pretende conciliar o crescimento urbano com a preservação do meio ambiente em Itaboraí? Quais são suas propostas para proteger as áreas de preservação ambiental e lidar com o desmatamento e a poluição? Existe algum plano para implementar políticas de reciclagem, gestão de resíduos ou uso de energias renováveis na cidade?

Jair Dias - Eu particularmente sou a favor que se busque, dentro do possível, uma forma de haver harmonia entre poluição e combate à poluição. A gente sabe que infelizmente, com o que nós temos hoje, é muito difícil não produzir poluição, mas irei buscar alternativas, dentro das minhas possibilidades, buscar parcerias. Meu objetivo principal é buscar também essa harmonia com a natureza, porque a natureza cobra, e já está cobrando caro no nosso país e em todo o mundo. Então irei procurar trabalhadores responsáveis por essas áreas, porque a gente tem que ter humildade de saber que ninguém sabe tudo, então tenho o dever de procurá-los par ver o que é melhor para ser feito e de que forma posso contribuir enquanto prefeito.

OSG - Quais iniciativas sua gestão planeja implementar para promover a cultura local, ampliar o acesso ao esporte e ao lazer? Há planos para revitalizar os espaços públicos, como praças e parques, e fomentar a criação de centros culturais ou esportivos?

Jair Dias - Como ator, sei da importância que tem a cultura e arte para qualquer cidade. A gente inclusive tem aqui em Itaboraí uma infinidade de artistas, então temos que investir na nossa população, como por exemplo realizando shows com artistas da região, podendo até pegar um ou outro artista famoso, para ajudar a alavancar os artistas daqui, colocando-os no mesmo palco, divertindo a população de uma forma que não se tenha um gasto exorbitante, ao mesmo tempo em que se promove um trabalho de valorização da cultura local. Porque uma coisa que achei absurda é que parece que o atual prefeito gastou em torno de 20 milhões fazendo shows, mas não investiu em saúde e educação. Penso a mesma coisa em relação ao esporte, que tem uma importância inquestionável dentro de qualquer município, não só a nível profissional como no dia a dia de toda a população.

Eu me espelho em Maricá, porque a gente tem que se espelhar em coisa boa, e não tenho problema nenhum em copiar coisas boas. Maricá é um exemplo e a gente pretende implantar aqui o que de melhor tem na cidade de Maricá. Como a nossa campanha é uma campanha de poucos recursos, eu tenho andado muito a pé, indo de porta em porta, e uma coisa que achei muito legal é ver que em algumas ruas tinham pessoas que a noite colocam as cadeiras na calçada e se juntam para conversar, muitas vezes até com crianças. Achei isso muito legal, porque faz parte da minha infância lá no interior de Minas, em uma época onde a violência era infinitamente menor do que hoje em dia. Então tive o prazer de ver isso e acredito na importância de revitalizar os espaços públicos pra promover cada vez mais lazer e cultura para a população.

OSG - A transparência na gestão pública e a participação popular são temas cada vez mais exigidos pelos eleitores. Como o senhor pretende garantir mais transparência nas contas públicas e incentivar a participação dos cidadãos nas decisões da prefeitura?

Jair Dias - Em primeiro lugar, uma coisa fundamental é o portal da transparência, que tem que ser implantado, porque temos que ser transparentes a partir do momento em que estamos usando dinheiro público. É importante que as pessoas tenham acesso e possam ver como esse dinheiro está sendo aplicado. Esse é um compromisso meu.

Eu acho que a relação com a população é de extrema importância. Sou filiado ao PT há 42 anos e nunca mudei de partido. Quando entrei no partido eu era um jovem e hoje já sou um idoso, então pra mim, estar no meio do povo, é o normal, é o que trago comigo há muitos anos. Primeiro que sou povo, trabalho desde a infância, então sei o que é trabalhar, tanto é que estou com 66 anos e continuo fazendo campanha, de casa em casa, de rua em rua, para mostrar para o povos os meus projetos.

OSG - Para finalizar nossa entrevista, gostaríamos de abrir espaço para que você deixe uma mensagem final para os eleitores de Itaboraí.

Jair Dias - Meu compromisso é de um gabinete itinerante, porque tem gente que se elege e some, eu não. Eu e meu vice-prefeito seremos presentes, porque quem sabe o principal problema do morador é o próprio morador. Então quero estar antenado, ouvindo sempre a população e com a intenção de, dentro do possível, fazer um trabalho que melhore a vida das pessoas, começando pela saúde, educação e consequentemente todas as outras questões urbanas.

Candidato à Prefeitura de Itaboraí pelo PL, Marcelo Delaroli não retornou o contato da equipe de reportagem.