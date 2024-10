Eleições 2024: OSG conversa com Capitão Nelson, candidato à Prefeitura de São Gonçalo

No próximo dia 6 de outubro, milhares de gonçalenses vão às urnas para decidir quem vai gerir a Prefeitura Municipal pelos próximos quatro anos. A equipe do O São Gonçalo conversou, ao longo das últimas semanas, com os principais candidatos ao cargo e ouviu os projetos de cada um para gerir São Gonçalo.

Nossa equipe conversou com o prefeito Capitão Nelson (PL), candidato à reeleição com o vice João Ventura (União Brasil). Na tentativa de se reeleger à Prefeitura, o oficial da PM reformado conversou com OSG sobre suas realizações no atual mandato e as propostas para os próximos quatro anos caso seja reeleito. Confira a entrevista:

OSG - Como uma das maiores cidades da Região Metropolitana do Estado, São Gonçalo já enfrenta há longos anos problemas no transporte público, que basicamente é atendido por ônibus e vans, o que leva a um trânsito intenso nas vias principais, e passageiros e motoristas enfrentando longos engarrafamentos. Quais são suas propostas para melhorar essa situação?

Capitão Nelson - Acabamos com um problema crônico de engarrafamentos no Colubandê com as obras de readequação viária no entorno da praça. Melhoramos o trânsito em Alcântara com as obras de revitalização da Praça Chico Mendes. Reivindicamos o viaduto do Jardim Catarina, que resolveu os engarrafamentos na RJ-104, além da importante mudança no cruzamento da Av. Maricá com a José Mendonça de Campos.

Agora, em parceria com o Governo do Estado, a cidade está recebendo o MUVI, uma grandiosa obra que contempla infraestrutura, com drenagem e pavimentação, além da criação de um novo corredor viário que corta toda a cidade, diminuindo significativamente o tempo de deslocamento. O projeto inclui também um corredor preferencial para ônibus e uma ciclovia, compreendendo todo o trecho do MUVI, que tem 18 km, indo de Guaxindiba a Neves, revitalizando a cidade com uma grande intervenção urbanística nunca antes vista.

OSG - A violência sempre foi uma preocupação da população de São Gonçalo. Apesar de sabermos que o combate à violência é de responsabilidade das forças policiais estaduais e federais, o senhor é um político com larga experiência como oficial da Polícia Militar. Como essa experiência pode ajudar sua gestão a enfrentar esse problema e que tipo de parcerias podem ser realizadas junto com os Governos estadual e federal para garantir mais segurança para os gonçalenses?

Capitão Nelson - A segurança da nossa cidade melhorou bastante. Sabemos que ainda não está como gostaríamos, mas lembro que, há quatro anos, não podíamos sair nas ruas usando um celular. As lojas do centro da cidade eram alvo de furtos constantes e os números do ISP eram os piores do Estado. Hoje, temos o menor índice de criminalidade que a cidade já registrou. Isso é fruto de um trabalho que iniciamos desde o começo da nossa gestão.

Reestruturamos nossa Guarda Municipal, contratamos novos guardas, investimos em novas viaturas e criamos a ronda noturna da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU). Todos os esforços para melhorar a segurança dos gonçalenses estão sendo feitos. Na próxima gestão, vamos ampliar ainda mais as parcerias e aumentar o número de câmeras em toda a cidade.

OSG - Apesar dos investimentos que o senhor fez em hospitais e postos de saúde nesse seu primeiro mandato como prefeito, o sistema de saúde pública em São Gonçalo ainda enfrenta sobrecarga no atendimento, com pacientes na fila de espera por cirurgias eletivas. O que ainda pode ser feito para melhorar o atendimento nos hospitais e unidades de saúde do município?

Capitão Nelson - A saúde de São Gonçalo estava estagnada; muitas especialidades e exames sequer eram realizados aqui, e cirurgias nem se falava. Hoje, realizamos as principais cirurgias de média e até alta complexidade no município, algo impensável há quatro anos. A expectativa para um possível segundo mandato é muito positiva, e a saúde continuará sendo minha prioridade.

Futuramente, vamos entregar um novo grande hospital para a população gonçalense, com capacidade para 155 leitos, dois centros cirúrgicos e equipamentos modernos, ampliando a capacidade do município para a realização de cirurgias. Nestes quase quatro anos de trabalho, avançamos bastante: conseguimos acelerar as filas, e algumas até zeramos.

OSG - A educação pública em São Gonçalo enfrenta desafios em termos de infraestrutura e qualidade do ensino. Quais são suas propostas para garantir maior qualidade na educação pública e aumentar o acesso a escolas em áreas carentes?

Capitão Nelson - Em 2021, assumimos uma rede municipal de ensino completamente sucateada. Tivemos que arrumar a casa para então começarmos a trabalhar em melhorias para as escolas. Realizamos dois concursos para a Educação nesta gestão, algo inédito na história do município, cerca de 2 mil novos profissionais nomeados. E ainda temos profissionais de ensino que estão sendo convocados para atuar nas nossas escolas, incluindo professores de apoio para nossas crianças atípicas.

Nossa gestão entregou três unidades de educação básica em horário integral, em Marambaia, Bairro Almerinda e Bom Retiro, onde as crianças passam todo o dia, com quatro refeições de qualidade, e mais duas estão sendo construídas, no Portão do Rosa e Jardim Miriambi. Esperamos, nos próximos quatro anos, entregar mais dez creches com o mesmo padrão de qualidade, em diferentes pontos da cidade.

OSG - Desemprego. Quais estratégias sua nova gestão adotará para atrair novos investimentos e gerar mais empregos na cidade?

Capitão Nelson - Os investidores precisavam entender que São Gonçalo é um bom local para os negócios, mas para isso era preciso mudar o cenário de abandono que nós tínhamos em todas as áreas do município. E isso, nós fizemos. Conseguimos atrair grandes empresas que geram empregos para a cidade e estão fortalecendo nossa economia, como redes de supermercado e comércio varejista.

Vamos continuar a investir nos jovens, com a criação de mais 12 mil vagas em cursos profissionalizantes, possibilitando que as empresas que estão na cidade ou venham se instalar tenham mão de obra qualificada para as suas atividades, sem a necessidade de chamar pessoas fora do município.

OSG - O saneamento básico ainda é um problema grave em diversas regiões de São Gonçalo, além de enchentes frequentes em épocas de chuva. Quais são suas propostas para resolver esses problemas de infraestrutura, saneamento básico e combate às enchentes num segundo mandato?

Capitão Nelson - Nas obras realizadas pela Prefeitura ou em parceria com o Governo do Estado, procuramos estabelecer contato com a concessionária Águas do Rio, responsável pelo abastecimento de água e captação e tratamento de esgoto, a fim de que as obras e a instalações de água potável e rede de esgoto aconteçam de forma simultânea. Estamos fazendo assim no Jardim Bom Retiro, que vai ter todas as suas ruas drenadas e pavimentadas. E também na revitalização da Praia das Pedrinhas.

Atualmente estamos com uma frente de obras no Mutuaguaçu, também para combater alagamentos na região. Como prevenção, através do Limpa Rio, uma ação conjunta com o Estado, estamos realizando a limpeza e desassoreando os rios da cidade. É um trabalho que demanda tempo, tendo em vista o tamanho do nosso município, mas vamos avançar para ampliar as intervenções para toda a cidade. Em relação à coleta de lixo, estamos instalando os Ecopontos, um importante programa de reciclagem que dá retorno financeiro às famílias e movimenta o comércio local.

OSG - Muitos moradores de São Gonçalo vivem em áreas irregulares e em situação de risco. O senhor tem planos para ampliar projetos de habitação popular ou regularizar áreas irregulares?

Capitão Nelson - Mais de 1800 unidades habitacionais têm previsão de entrega para 2025 e 2026, através do Programa Minha Casa, Minha Vida em São Gonçalo. E estamos atuando junto às esferas estadual e federal para garantir que novos empreendimentos possam beneficiar as famílias, em especial as que foram afetadas pelos eventos climáticos em nossa cidade.

Nós apresentamos este ano, na Câmara de Vereadores, o Plano de Habitação de Interesse Social (PHLIS), que é um conjunto de objetivos, metas e instrumentos de ação e intervenção para o setor habitacional de São Gonçalo, com objetivo de proporcionar moradias dignas. Vamos tirar esse plano do papel e transformá-lo em casa própria para o gonçalense.

OSG - Quais são suas propostas para num segundo mandato conciliar o crescimento urbano com a preservação do meio ambiente em São Gonçalo? Quais são suas propostas para proteger as áreas de preservação ambiental e lidar com o desmatamento e a poluição? Existe algum plano para implementar políticas de reciclagem, gestão de resíduos ou uso de energias renováveis na cidade?

Capitão Nelson - Somos um município grande, que produz grande volume de resíduos. Vamos investir na ampliação do Ecoponto Limpa São Gonçalo. Já temos duas unidades instaladas: uma em Santa Luzia e outra, no Barro Vermelho, onde a população pode trocar seus resíduos por dinheiro, que é depositado em cartão digital. Esse dinheiro pode ser usado no comércio local, como mercearias e farmácias cadastradas.

A ideia é que todo distrito da cidade tenha ao menos um Ecoponto e, gradativamente, vamos trabalhar para ampliar esse projeto que já retirou mais de 300 toneladas de resíduos das nossas ruas, movimentando a economia, dando dignidade para nossa população e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Nossa gestão vem realizando um importante trabalho nas Áreas de Proteção Ambiental do Engenho Pequeno e de Maria Paula, que hoje recebem visitantes, principalmente nos finais de semana, e se tornaram locais de referência na questão da educação ambiental, com visitação de escolas e grupos interessados em conhecer as ações ali desenvolvidas em prol do meio ambiente.

OSG - Quais são suas propostas para um segundo mandato iniciativas nas áreas de cultura, esporte e ao lazer? Há planos para revitalização de espaços públicos, como praças e parques, e fomentar a criação de centros culturais ou esportivos?

Capitão Nelson - Nós temos os equipamentos culturais e realizamos eventos durante todo o ano, mas nosso objetivo é ampliar esses eventos e manifestações culturais da nossa população, elevando o nome de São Gonçalo como um expoente cultural em nosso Estado. Nossa Secretaria de Cultura vem realizando um trabalho de excelência, promovendo o primeiro edital de fomento à cultura da cidade, com 3 milhões de reais beneficiando os artistas locais, além de organizar e gerir com sucesso os editais da Lei Paulo Gustavo e agora os recursos da Política Nacional Aldir Blanc, em parcerias bem sucedidas com o Ministério da Cultura, do governo federal.

Em outra parceria com o governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, estamos vendo surgir o Parque RJ, um projeto elaborado pela Prefeitura e que foi acolhido pelo governador Claudio Castro, para revitalizar a área abandonada do antigo piscinão do Boa Vista. Teremos um grande espaço de lazer, com atividades culturais e esportivas para toda a família.

Por fim, preciso destacar o programa Praça Renovada, que já entregou novos espaços de lazer e convivência para milhares de famílias gonçalenses. Já entregamos 14 praças, com destaque para a Chico Mendes, a Praça da Lona do Jardim Catarina e a praça do Colubandê, e seguiremos com esse projeto tão importante nos bairros.

OSG- O que o senhor mais gostaria de ter feito nesse primeiro mandato, mas não conseguiu implementar e por qual motivo? Qual a sua expectativa para um segundo mandato, caso seja reeleito?

Capitão Nelson - Tenho minha consciência tranquila e o sentimento de dever cumprido, pois trabalhei todos os dias com muita determinação. Tudo o que fizemos nesses quase quatro anos está aí para todos verem. Conseguimos melhorar a vida de milhares de pessoas, oferecendo dignidade e melhores condições de vida. Começamos a resgatar o orgulho de ser Gonçalense. Ainda temos muitas coisas acontecendo. Não acabou.

Para um possível segundo mandato, vamos dar continuidade a tudo o que estamos realizando em São Gonçalo. Seguiremos desenvolvendo a cidade, entregando mais creches em tempo integral, ampliando os ecopontos, abrindo novas frentes de obras para dar mais dignidade à nossa população e mais oportunidades para nossos jovens.