Dimas Gadelha participa de caminhada com bonecos no Alcântara

O candidato à Prefeitura de São Gonçalo Dimas Gadelha (PT) voltou a levar às ruas, nesta sexta-feira (06), os bonecos do Presidente Lula e do próprio candidato. Os "novos integrantes" da campanha participaram de uma caminhada realizada pelo candidato no Centro Comercial de Alcântara.

"A gente usou essa estratégia dos bonecos em 2022 e agora trouxemos de volta. Onde eu vou os bonecos vão também e as famílias param com as crianças pra fazer fotos e aproveitam para conhecer melhor nossas propostas", garantiu o candidato Dimas Gadelha.

Neste sábado (07), a campanha de Dimas segue em mini carreata pelas ruas de São Gonçalo, com concentração no bairro Trindade, prevista para a partir das 9h da manhã.

Leia também:

➢ Capitão Nelson se reúne com candidatos e eleitores na Praça da Trindade

➢ 7° Batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo comemora 100 anos de serviços prestados à população gonçalense