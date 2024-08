Eleições 2024: Veja agenda dos candidatos a prefeito de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

No dia 6 de outubro, mais de 155 milhões de eleitores de todo o Brasil poderão ir às urnas para escolher o prefeito e vice-prefeito nas 5,5 mil cidades do país. Em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, a disputa conta com vinte candidatos, divididos entre os quatro municípios. Caso seja necessário, o segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro.

Confira a agenda dos candidatos neste domingo (25):

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

. Não enviou agenda

- Capitão Nelson (PL):

. Não enviou agenda

- Prof. Josemar (PSOL):

. 9h: Feira de Neves

- Reginaldo Afonso (PSTU):

. O candidato passará o dia em reunião com equipe de campanha

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

. Não enviou agenda

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

. Não enviou agenda

NITERÓI

- Rodrigo Neves (PDT):

. Caminhada no Fonseca

- Carlos Jordy (PL):

. Não enviou agenda

- Talíria Petrone (PSOL):

. Não enviou agenda

- Bruno Lessa (PODEMOS):

. 9h: Caminhada pela Rua São Januário, no Fonseca

. Tarde: Reuniões domiciliares

- Danielle Bórnia (PSTU):

. A candidata passará o dia em reunião com equipe de campanha

- Alessandra Marques (PCO):

. Não enviou agenda

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

. Não enviou agenda

- João Gomes (NOVO):

. Não enviou agenda

MARICÁ

- Washington Quaquá (PT):

. O candidato irá acompanhar a final do Carioca Série A2, entre Maricá x Olaria

- Fabinho Sapo (PL):

. Não enviou agenda

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

. Não enviou agenda

- Marcia Santiago (PMB):

. Não enviou agenda

ITABORAÍ

- Marcelo Delarolli (PL):

. Não enviou agenda

- Jair Dias (PT):

. Não enviou agenda