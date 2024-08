Eleições 2024: Confira como foi a quarta (21) dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Confira o resumo da quarta-feira (21) nas principais campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá:

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

O candidato participou de caminhada e corpo a corpo com apoiadores, primeiro entre os bairros Santa Isabel e Pacheco, depois do Pacheco até Alcântara. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Capitão Nelson (PL):



Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Prof. Josemar (PSOL):

O candidato participou de caminhada pelo centro de São Gonçalo. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Reginaldo Afonso (PSTU):

O candidato participou de manifestação dos profissionais de educação, em frente à Prefeitura Municipal. "Faltam professores e pessoal de apoio escolar. Muitas escolas sofrem com problemas estruturais crônicos. Além disso, em muitas escolas, sequer a direção é escolhida pela comunidade. Como candidato socialista, é minha obrigação apoiar os trabalhadores que lutam por melhores condições de trabalho e por uma vida mais digna", destacou Reginaldo, que, após o protesto, realizou um corpo a corpo no Boaçu.

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

O candidato percorreu o Centro da cidade e conversou com moradores sobre o projeto de revitalização da Região, prioridade de sua campanha. Ele prometeu projetos para atrair investimentos públicos e privados, principalmente na área de turismo, como a construção de um grande centro de convenções e a conclusão da arena multiuso para eventos musicais e esportivos na Concha Acústica, além dos investimentos na economia do conhecimento e inovação, ciência e tecnologia em parceria com as Universidades e a UFF.

Rodrigo anunciou ações integradas que serão implementadas para resolver a situação dos moradores de rua: dobrar o número de homens do Segurança Presente; melhoria da iluminação pública com a colocação de lâmpadas de led; criação de um centro de tratamento para dependentes químicos e qualificação profissional das pessoas em situação de rua para recolocação no mercado de trabalho. Ele e a vice, Isabel Swan, almoçaram no Restaurante Popular Jorge Amado, e à noite, Rodrigo Neves participou da inauguração do comitê das mulheres, em Icaraí.

- Carlos Jordy (PL):

O candidato participou de caminhada na Av. Central, em Itaipu, e cumpriu compromissos internos à tarde. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Talíria Petrone (PSOL):

A candidata participou de reuniões internas e panfletagem no Centro de Niterói. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Bruno Lessa (PODEMOS):

Os candidatos a prefeito e vice da coligação "Niterói Pode Mais", panfletaram pela manhã na Estação do Catamarã, em Charitas. Em seguida, fizeram corpo a corpo com eleitores na esquina das ruas Lopes Trovão com Gavião Peixoto, em Icaraí.

- Danielle Bórnia (PSTU):

A candidata, que é professora, se encontrou com profissionais de educação da Região Oceânica para conversar sobre a rede munciipal. "Muitas escolas de Niterói sofrem com falta de profissionais de educação. Não somente de professores, mas também de funcionários das áreas de apoio. Mesmo assim, a prefeitura suspendeu a convocação de 150 pessoas do último concurso. Os profissionais de educação de Niterói exigem a convocação de todos os aprovados nos últimos concursos para suprir a necessidade da rede. Além disso, é importante ampliar a oferta, principalmente na educação infantil. Hoje, mais de 3 mil crianças estão fora das creches no município", afirmou a candidata.

- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

O candidato participou de compromissos internos.

- Fabinho Sapo (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.