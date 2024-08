Eleições 2024: Veja agenda dos candidatos a prefeito de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

No dia 6 de outubro, mais de 155 milhões de eleitores de todo o Brasil poderão ir às urnas para escolher o prefeito e vice-prefeito nas 5,5 mil cidades do país. Em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, a disputa conta com vinte candidatos, divididos entre os quatro municípios. Caso seja necessário, o segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro.

Confira a agenda dos candidatos nesta terça-feira (20):

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

. Manhã: caminhada com eleitores no Mutuá

. Tarde: corpo a corpo em Nova Cidade.



- Capitão Nelson (PL):

. Não enviou agenda

- Prof. Josemar (PSOL):

. 9h: caminhada da sede do PSOL, no Patronato, até o bairro Paraíso

. 15h: Panfletagem em Alcântara

- Reginaldo Afonso (PSTU):

. 9h: O candidato irá a Niterói apoiar e participar da manifestação de trabalhadores dos Correios

. 14h: Conversa com trabalhadores dos Correios

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

. Não enviou agenda

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

. Não enviou agenda

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

. 17h: Corpo a corpo no Largo do Marrão - concentração no mercado Pomar

- Carlos Jordy (PL):

. 10h: Caminhada no Barreto

. 16h: Caminhada no Largo do Marrom

- Talíria Petrone (PSOL):

. 10h: Reunião sobre Tarifa Zero com Quaquá (deputado federal, vice-presidente nacional do PT)

. 18h: Corpo a corpo em Icaraí

- Bruno Lessa (PODEMOS):

. 7h: Corpo a corpo com eleitores na Estação das Barcas, na Praça Arariboia, e corpo a corpo em frente à Receita Federal, na esquina da Rua Quinze de Novembro

- Danielle Bórnia (PSTU):

. 9h: Candidata irá participar da manifestação dos trabalhadores dos Correios no bairro Santa Rosa

. 14h: Reunião com apoiadores, também em Santa Rosa

- Alessandra Marques (PCO):

. Não enviou agenda

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

. Manhã: reunião administrativa no comitê

. 13h às 17h: caminhada na praia de Icaraí

. 19h: Live no Instagram

- João Gomes (NOVO):

. Não enviou agenda

MARICÁ

- Washington Quaquá (PT):

. Reunião com a coordenação da campanha

- Fabinho Sapo (PL):

. 9h30: Corpo a corpo no Centro de São José

. 14h: Reunião com o líder do PL - Deputado Federal Altineu Cortes

. 17h: Caminhada no Centro

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

. Não enviou agenda

- Marcia Santiago (PMB):

. Não enviou agenda

ITABORAÍ

- Marcelo Delarolli (PL):

. Não enviou agenda

- Jair Dias (PT):

. Não enviou agenda