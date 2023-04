CÃO, O MELHOR AMIGO DO HOMEM. DESDE QUANDO?

Seguramente, ouvimos na íntegra a famosa expressão de que os cães são os melhores amigos do homem, certo? Seguindo esta apreciação, vamos discorrer ao longo deste e analisar desde os primórdios os motivos e como conseguimos domesticar os cães, os quais têm sido historicamente reconhecidos como os companheiros mais fiéis e afáveis do ser humano ao longo dos séculos



Grupo de pesquisa de Direito Ambiental | Foto: Divulgação

Em síntese, os queridos caninos são considerados os melhores amigos da raça humana, por inúmeros contextos, desde a sua habilidade de estabelecer laços emocionais, de se adaptar às necessidades de seus tutores, de incentivar a atividade física e a socialização e de trazer felicidade. Esses animais passaram pelo período de domesticação há aproximadamente mais de quinze mil anos atrás, quando lobos primitivos se aproximavam de acampamentos humanos atrás de comida, água e segurança. Ao longo do tempo, esses animais foram se adaptando à vida em contato com os seres humanos, desenvolvendo características físicas e comportamentais diferentes daquelas de seus antepassados lobos.

Os queridos caninos são considerados os melhores amigos da raça humana | Foto: Divulgação

Remete-se assim, um quadro no qual os humanos pudessem reconhecer que estes animais poderiam ser treinados para que fossem úteis em diversas atividades e finalidades nos afazeres do dia-a-dia. Assim, desde então, os caninos têm sido fundamentais na vida humana, atuando como caçadores, protetores, animais de estimação e inclusive, até auxiliando pessoas com suas dificuldades e limitações. Seguindo por variados estudos científicos, os cães possuem uma forte capacidade para estabelecerem conexões sociais e emocionais para com seus "amigos humanos", se tornando aptos para atenderem e se adaptarem às necessidades que lhe foram designadas, respondendo diversos comandos de habilidade e até mesmo compreensão, como de reagir às emoções, sejam elas de felicidade ou até mesmo de ansiedade e depressão, sendo eles sociáveis e sensíveis.

Cães possuem uma forte capacidade para estabelecerem conexões sociais e emocionais | Foto: Divulgação

Ressalta-se também, que, conforme informações fornecidas pelo Ministério da Saúde, a interação com animais de estimação, em especial com cães, pode proporcionar benefícios à saúde mental e física das pessoas, esses caninos instigam aos seus tutores a se exercitarem, por ainda serem animais selvagens, requerem caminhadas regulares e despertam ainda mais a socialização e a vida de forma mais saudável, podendo estimular a liberação de vários hormônios para os humanos, como até mesmo a dopamina e a endorfina, reduzindo os níveis de estresse e até mesmo a ansiedade, trazendo assim, sensação de relaxamento ao corpo e mente. Importante salientar ainda, que os cães possuem uma facilidade para serem treinados e aprenderem truques e comandos, sendo animais essenciais no cotidiano de pessoas com necessidades especiais, tais como cães de serviços, cães de resgate, cães farejadores, cães guias, e cães de conforto emocional, sempre dispostos a atenderem as necessidades de seus tutores ou até mesmo às necessidades públicas, como aqueles que são usados pela polícia. Portanto, cabe ressaltar que a Lei nº 9.605/98, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, e prevê a aplicação de penalidades para aqueles que praticarem atos de crueldade contra os animais. Contando também com o artigo 32 da Lei nº 9.605/98, a qual define como crime a prática de maus-tratos a animais, incluindo os cães. Além disso, a Lei nº 11.126/2005 assegura o direito de acesso de cães-guia a qualquer ambiente público ou privado de uso coletivo, em todo o território nacional.

A interação com animais de estimação, em especial com cães, pode proporcionar benefícios à saúde mental e física das pessoas | Foto: Divulgação

Em resumo, os estudos evidenciam a relevância de como a interação com os cães pode melhorar a qualidade de vida e a saúde mental das pessoas, por serem animais afetuosos e sensíveis onde promovem a felicidade e energia para seus tutores, desempenha, um papel vital na vida dos seres humanos e possuem personalidades únicas e sempre são cheios de surpresas, estabelecendo assim brincadeiras e variadas descontrações, seja como animais de estimação, ou seja como auxiliares em papéis mais complexos. Portanto, hoje em dia, os cães são amplamente reconhecidos como animais de estimação e companheiros fiéis dos seres humanos, estando presentes em milhões de lares em todo o mundo.

