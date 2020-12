Wagner Moura diz que recusou muitas propostas de Hollywood

Wagner Moura revelou em uma entrevista ao podcast ‘Você pode mudar o mundo!’, de Ilona Szabó, que já recusou muitos trabalhos em Hollywood, distrito da cidade de Los Angeles, na Califórnia. A cidade é um padrão de referência no cinema mundial.

O ator diz que após participar do elenco de ‘Tropa de Elite’ e dar vida ao personagem da série ‘Narcos’, recebeu muitas propostas no cinema hollywoodiano. “Sinceramente, eu rechaço quase todas porque são coisas que não me interesso muito em fazer ou que reforçam o estereótipo do latino ou que são coisas melhores que não vão adicionar nada na vida”, apontou Moura.