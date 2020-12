Velório de Paulinho, do Roupa Nova, acontecerá nesta quarta-feira

O velório de Paulo César Santos, o Paulinho, do grupo Roupa Nova, será nesta quarta-feira (16), no Rio. Segundo a assessoria da banda, a cerimônia será restrita para os familiares. Porém, o local não foi divulgado.

Em um comunicado enviado à imprensa, a assessoria informou que o vocalista será cremado às 16h conforme "desejo do mesmo". A banda, em nota, agradeceu o carinho recebido.

"A banda agradece à todos os fãs, familiares, amigos e artistas pelo carinho que estão recebendo, certos de que a passagem do Paulinho foi/será de muita luz. Continuem mandando bons pensamentos para que ele tenha um descanso em paz", diz a nota.

O músico e percursionista morreu na noite da última segunda-feira (14), aos 68 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio, onde estava passando por um tratamento para se recuperar de complicações causadas pela Covid-19.

Em nota, a assessoria do Roupa Nova informou que Paulinho "não estava mais infectado, porém, em decorrência do vírus, outros fatores complicaram."

Paulinho foi diagnosticado com coronavírus enquanto se recuperava de um transplante de medula óssea realizado em setembro para tratar um linfoma. O procedimento utilizou as próprias células do artista, que respondeu bem ao tratamento.

O cantor voltou a ser internado em novembro, desta vez com Covid-19.