Nicette Bruno tem piora no quadro de saúde e amigos intensificam oração pela atriz

Fãs e amigos se mobilizam na internet para fazer uma grande corrente de oração para a atriz Nicette Bruno, 87 anos, internada com Covid-19 há 15 dias na Casa de Saúde São José, Zona Sul do Rio. De acordo com o último boletim divulgado na última segunda (14) pela unidade de saúde, a situação da atriz é considerada grave. Atualmente ela está sedada, dependente de ventilação mecânica e faz hemodiálise.

Beth Goulart, filha de Nicette Bruno, pede orações pela mãe | Foto: Divulgação

Nas redes sociais, o clima é de apreensão e união. Todos os dias, às 18h, fãs, amigos e familiares de Nicette fazem uma corrente de oração na internet, compartilhando mensagens de oração e fotos da atriz. Entre os artistas que lideram a movimentação está a filha de Nicette Bruno, Beth Goulart, os amigos de profissão Rodrigo Fagundes, Carolina Dickmann, Ary Fontoura e Rita Guedes.

Amigos de profissão da atriz mandam mensagens de oração para ela | Foto: Divulgação

