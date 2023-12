Super-herói criado por quadrinista de São Gonçalo vira desenho animado e game

Por Rennan Rebello

Talvez os moradores do Mutondo, em São Gonçalo, desconheçam que dentro de seu bairro, é criado um universo de super-heróis nacionais através da mente criativa do quadrinista Ruan Victor, de 30 anos, fundador do selo RZE Quadrinhos que produz HQs autorais no segmento de heróis. As tramas são ambientadas na cultura do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro. E dentre os personagens já criados, o Bombeiro Mascarado é o carro-chefe do autor gonçalense, tanto que foi adaptado para uma série animada no Youtube. Este projeto também se encontra em fase de financiamento coletivo para a produção de novos episódios através da pataforma: https://apoia.se/bombeiromascarado . O internauta pode contribuir com qualquer valor: de R$1 a R$200, com direitos a recompensas.

"O Bombeiro Mascarado foi criado no final de 2013 e hoje, ele está para mim como a Mônica está para o Maurício de Sousa. O desenho animado é a extensão das histórias do herói nos quadrinhos, para alcançar novos públicos. Era uma ideia que eu tinha desde o início, mas uma produção deste porte é tão demorada quanto fazer um quadrinho, só que um grau de dificuldade, muito maior! Por isso, criamos a campanha na plataforma Apoia.se, para nos dar suporte nessa produção que, acaba nos exigindo muito tempo", disse Ruan que também reforça que o leitor pode apoiar mais de uma vez.

"A contribuição é opcional, ou seja, a pessoa pode apoiar uma única vez ou mensalmente. Desta forma, a pessoa vai continuar a nos ajudar a produzir conteúdos para a internet. Por exemplo, atualmente em paralelo com a a produção do desenho animado estamos produzindo um novo quadrinho do Bombeiro Mascarado, que está introduzindo a parceira do herói: a Garota Socorrista, com roteiro meu e desenhado pelo Josue Sabio. Estamos postando de forma gratuita cada capítulo dela, nas nossas redes sociais como Facebook e Instagram. A ideia é que, com o pessoal apoiando, possamos cada vez mais produzir conteúdos de graça na web", explicou.

Outros personagens - Além do sucesso do Bombeiro Mascarado, no mercado independente de quadrinhos. Ruan Victor tem outros personagens de HQs, dos quais, ele vislumbra em tê-los também em formato audiovisual.

"O Bombeiro Mascarado é apenas pontapé inicial, ele irá introduzir todos os demais heróis do nosso universo na série em desenho animado que chamamos de websérie animada. Outros personagens como: 'O Comandante', que é um pracinha que lutou na Segunda Guerra Mundial e é a nossa homenagem à esses bravos e injustiçados heróis brasileiros que lutaram contra o nazi-fascismo na Itália por um mundo livre. Temos também a 'Repressora' que é uma vigilante justiceira que combate a violência doméstica dentre outros problemas como pedofilia, racismo, feminicídio e etc. E o 'Gladiador De Aço', que é um vigilante que acaba ficando famoso e vira um pop star. Em suma, nós temos muitos sonhos com nossos heróis. O primeiro era ter o quadrinho lançado, depois o desenho animado, há uma websérie em live action sendo produzida por amigos, algo amador ainda mas aspirando o profissionalismo. Fora que ainda tive um bônus com a proposta de produção de games do nosso herói Bombeiro Mascarado, inclusive, já temos um lançado e outro em produção que em breve vamos anunciar", projetou.

Ainda na venda de HQs, Ruan Victor, destaca que além do Bombeiro Mascarado. 'O Comandante' e a 'Repressora' também são populares entre os leitores da nona arte que acompanham o seu trabalho. "Todos os outros personagens foram bem aceitos. As HQs de 'O Comandante' e a 'Repressora' sempre vendem bem para a galera que curte esses temas. 'O Comandante' por quem ama as histórias dos pracinhas e 'A Repressora' pelas mulheres e meninas", finalizou.

Assista abaixo, o primeiro capítulo da animação do Bombeiro Mascarado e para quem quiser jogar o game, basta clicar neste link: https://unlivingbreads.itch.io/bombeiro-mascarado