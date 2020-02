Sequência de gafes de Regina Duarte na internet vira piada

Após o anúncio durante o Jornal Nacional sobre a "suspensão" de Regina Duarte da Globo caso ela aceite o cargo na Secretaria Especial de Cultura, a internet logo repercutiu a sua "demissão" em rede nacional. Além disso, uma sequência de gafes cometida por Regina na internet, ao celebrar o dia de São Sebastião, deixou muita gente sem entender o que a atriz queria dizer.





Logo depois da leitura do apresentador do jorna, William Bonner, informando que a Globo não permite funcionários com ligação política, alguns internautas brincaram com a situação. "Se tá ruim pra você imagina para a Regina Duarte que recebeu o aviso prévio ao vivo no Jornal Nacional"; "Regina só aceita a secretaria da cultura se for dirigida pelo Manuel Carlos".





E a segunda-feira (20) rendeu para a artista. Feriado do padroeiro dos cariocas, São Sebastião, no Rio de Janeiro, Regina decidiu que caberia uma homenagem ao santo e que a data se tornava ainda mais especial pelo convite do presidente. "Sou cristã. Católica. O feriado de hoje no Rio é dedicado a São Sebastião. Nada acontece por acaso. Olha só, querido seguidor, que dia importante pra ter sido chamada ao Rio para uma conversa olho no olho do nosso presidente da república", escreveu ela em seu Instagram.





Porém um detalhe chamou a atenção, Duarte usou uma foto de Santo Expedito no lugar de São Sebastião, desagradando não somente os católicos mas também os evangélicos. Mas não acabou por aí não, ao tentar se corrigir, a atriz cometeu mais uma gafe ao colocar o santo certo... mas com a legenda errada. Ela parabenizou a cidade do Rio de Janeiro: "Aniversario da nossa querida cidade do Rio de Janeiro", escreveu ela. O aniversário da cidade é somente no dia 1º de março.





É claro que o caso se tornou também uma piada entre os internautas. Uns deram a entender que ela estava no caminho certo, já que Abraham Weintraub, Ministro da Educação, também costuma cometer gafes na internet, principalmente erros ortográficos. Já um outro perfil disse que ela faltou às aulas da catequese.