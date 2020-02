Tatá Werneck responde comentário maldoso sobre Rafael Vitti

Tatá publicou foto com Rafael Vitti fazendo yoga com a filha do casal

A humorista, atriz e nova mamãe, Tatá Werneck, se derreteu ao publicar uma foto do maridão, Rafael Vitti, segurando a pequena Clara Maria nos braços e fazendo yoga, mas nem todo mundo observou apenas a doçura da foto. Uma seguidora de Tatá resolveu se questionar se o papai não trabalhava. "Sei que atá está de licença maternidade, mas o rapaz aí não trampa não?", questionou a moça.





Sem perder o bom humor, que era nítido ao legendar a foto com: "E esse papai que faz yoga com a filha? Rafa vc está atrapalhando meu objetivo de me casar várias vezes", Tatá respondeu a seguidora: "Ele tem contrato também. Fez a novela Verão 90 e a Globo respeitou nossa vontade de ficarmos esse tempo com ela. Não se preocupe, meu marido trabalha. Já pode dormir em paz".





Rafael Vitti também deixou o seu comentário na foto e ignorou o comentário maldoso. "Te amo meu amor, meu objetivo é atrapalhar teu objetivo". A foto também recebeu comentários carinhosos: "Tatá sou tão apaixonada por vocês. Daqui sempre emanando todo o amor e luz"; "Paizão, escolheu muito bem amiga"; Casa-se várias vezes com ele".





Clara Maria nasceu em outubro de 2019 e é a primogênita do casal que resolveu oficializar a união com uma cerimônia simples em casa mesmo. Na época, Tatá estava na reta final da gestação.