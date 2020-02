Salgadinho lança 'Inaraí' com Dodô do Pixote

O cantor Salgadinho, em parceria com Dodô, vocalista do Pixote, lança nesta sexta-feira (24) o single e clipe de "Inaraí", clássico dos anos 90 que ganha nova versão em 2020 em todos os aplicativos de música.





O relançamento faz parte das celebrações de aniversário de 50 anos do cantor, que ainda viajará o país com a turnê especial de aniversário , a "Salgadinho Experience Tour" e promete mais relançamentos e músicas inéditas neste ano.





"Estamos pensando em algumas grandes ações para celebrar meus 50 anos de idade. A primeira delas fica por conta do relançamento deste hit que tive a oportunidade de gravar com o Dodô, um amigo querido de anos, e, agora teremos a possibilidade de distribuir em todos apps de música", conta Salgadinho.





Dono de hits como como Inaraí e Recado à Minha Amada, e as recentes "Sol e Sal" com Ferrugem e "Química do Amor" com Mumuzinho e Suel, precursor do movimento pagode 90 e idealizador do projeto "Amigos do Pagode 90", Salgadinho completa 50 anos de idade em 2020 e a sua nova turnê, a "Salgadinho Experience Tour" promete ser maior que sua antecessora que passou por 19 Estados, 80 cidades e levou mais de 400 mil pessoas aos shows