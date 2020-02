Cantor Leonardo aparece empurrando Ferrari após ficar sem gasolina

O cantor Leonardo passou por um famoso "perrengue chic", na noite deste domingo (19). Acontece que a Ferrari vermelha do artista ficou sem gasolina e ele precisou empurrar o veículo. A cena, para lá de inusitada, foi publicada pelo próprio Leonardo, que achou graça de toda a situação.





No vídeo, ao empurrar o carro até um posto de gasolina mais próximo, ele brincou dizendo: "De que adianta ter Ferrari se não coloca gasolina? Por isso ando de caminhoneta". Já na legenda do vídeo, ele escreveu: "Marque seu amigo que só anda na banguela".





Os mais de 8 milhões de seguidores do cantor no Instagram também acharam a situação engraçada. "Parece o meu hahaha"; " podia dar um vale gasolina pra eles"; "Não é só comigo tá vendo", brincaram alguns deles. Até o diretor do Big Brother Brasil, Boninho, entrou na brincadeira e deixou seu comentário: "Kkkk se precisar eu empresto um galão"