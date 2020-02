Caio Castro visita Grazi Massafera em gravação e se declara: "Eu te amo"

Sem fazer questão de esconder o romance, Grazi Massafera e Caio Castro são só amor dentro e fora das redes sociais. Ontem (19), o galã foi visitar a amada durante a gravação de uma campanha. Em um vídeo, flagrado por amigo em comum dos dois, Caio aparece para cumprimentar a Grazi, dando um selinho discreto e dá para ouvir um "Eu te amo" do ator.





É claro que a declaração, quase imperceptível, não deixou de repercutir na internet. Fãs do casal se derreteram e o apoio para os dois ficarem juntos só aumenta. Além de estar realizada no amor, a relação da atriz protagonista da novela Bom Sucesso, da Globo, com a atual namorada do ex Cauã Reymond está indo muito bem.





Em uma foto publicada pela atriz, Marina Goldfarb, deixou um comentário carinhoso: "Sardinhas!!!". As duas costumam trocar comentários e também se seguem nas redes. Um seguidor reparou a proximidade delas: ""As duas se seguem e se curtem, a Grazi vive elogiando a Mari, são duas meninas muito educadas!".





Grazi e Caio Castro ficaram pela primeira vez em uma festa de aniversário do apresentador Luciano Hulk, em setembro do ano passado, e desde então não se desgrudaram mais.Os dois passaram a virada de ano juntos e também já apareceram com anéis parecidos, tudo indica que seja uma aliança de compromisso.As mãos bobas do casal também já foi assunto na mídia.