Rádio Mania lança “Especial Rádio Mania ao vivo" com Matheusinho nas plataformas digitais
Projeto já está disponível no Spotify e em outros serviços de streaming; estreia no YouTube aconteceu nesta quinta-feira (29), ao meio-dia
A Rádio Mania lançou, nesta quinta-feira (29), o “Especial Rádio Mania ao vivo" com Matheusinho, projeto audiovisual que já está disponível nas principais plataformas digitais. O público pode conferir a apresentação no YouTube da Rádio Mania e ouvir o especial no Spotify, além de outros serviços de streaming.
No Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal e demais plataformas, o conteúdo ficou disponível a partir da meia-noite desta quinta-feira. Já no YouTube, a estreia aconteceu ao meio-dia.
Com um repertório especial e interpretações marcadas pela emoção, Matheusinho preparou uma apresentação voltada aos fãs da Rádio Mania e aos amantes da música.
Nas primeiras horas após a publicação, os vídeos do projeto já registravam milhares de visualizações, comentários e curtidas.
Para assistir ao especial, acesse o YouTube da Rádio Mania. Quem preferir ouvir a apresentação pode encontrar o projeto no Spotify e nas demais plataformas digitais.