Rádio Mania lança “Especial Rádio Mania ao vivo" com Matheusinho nas plataformas digitais

Com um repertório especial e interpretações marcadas pela emoção, Matheusinho preparou uma apresentação voltada aos fãs da Rádio Mania - Foto: Rádio Mania

Com um repertório especial e interpretações marcadas pela emoção, Matheusinho preparou uma apresentação voltada aos fãs da Rádio Mania - Foto: Rádio Mania

A Rádio Mania lançou, nesta quinta-feira (29), o “Especial Rádio Mania ao vivo" com Matheusinho, projeto audiovisual que já está disponível nas principais plataformas digitais. O público pode conferir a apresentação no YouTube da Rádio Mania e ouvir o especial no Spotify, além de outros serviços de streaming.

No Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal e demais plataformas, o conteúdo ficou disponível a partir da meia-noite desta quinta-feira. Já no YouTube, a estreia aconteceu ao meio-dia.

Com um repertório especial e interpretações marcadas pela emoção, Matheusinho preparou uma apresentação voltada aos fãs da Rádio Mania e aos amantes da música.

Nas primeiras horas após a publicação, os vídeos do projeto já registravam milhares de visualizações, comentários e curtidas.

Para assistir ao especial, acesse o YouTube da Rádio Mania. Quem preferir ouvir a apresentação pode encontrar o projeto no Spotify e nas demais plataformas digitais.