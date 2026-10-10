Maricá inicia instalação de placas solares em casas de famílias reassentadas

A iniciativa busca reduzir a conta de luz e permitir que as famílias tenham mais dinheiro disponível para outras despesas - Foto: Bernardo Gomes/Prefeitura de Maricá

A iniciativa busca reduzir a conta de luz e permitir que as famílias tenham mais dinheiro disponível para outras despesas - Foto: Bernardo Gomes/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá iniciou a instalação de placas solares em residências de famílias atendidas pelo programa municipal de reassentamento. A primeira etapa do O Sol Nasce para Todos contempla 16 casas em um condomínio em Pindobas, destinado a moradores que viviam em áreas de risco. A iniciativa busca reduzir a conta de luz e permitir que as famílias tenham mais dinheiro disponível para outras despesas.

Os trabalhos incluem o levantamento técnico do consumo de cada residência para dimensionar o sistema | Foto: Bernardo Gomes/Prefeitura de Maricá

Coordenado pela Secretaria de Energias Renováveis e Iluminação Pública, o programa também avançou para o Espraiado e terá continuidade em Itaipuaçu. A meta é alcançar 8 mil famílias no município, ampliando o acesso à energia solar.

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“Pagar uma conta de energia alta é um sacrifício. Com esse benefício, as famílias podem destinar essa economia à alimentação, à saúde e à educação dos filhos. É um retorno para dentro de casa, que traz mais qualidade de vida”, afirmou Verônica Costa, secretária de Energias Renováveis e Iluminação Pública, destacando que a economia esperada pode ajudar os moradores a cuidar de outras necessidades da casa.

Para o auxiliar de serviços gerais José Luiz Pereira da Silva, a instalação dos painéis representa a possibilidade de aliviar uma despesa que pesa no orçamento. | Foto: Bernardo Gomes/Prefeitura de Maricá

Os trabalhos incluem o levantamento técnico do consumo de cada residência para dimensionar o sistema de acordo com as necessidades dos moradores e os equipamentos utilizados, como geladeiras e bombas d’água.

Economia no bolso das famílias

Para o auxiliar de serviços gerais José Luiz Pereira da Silva, a instalação dos painéis representa a possibilidade de aliviar uma despesa que pesa no orçamento. Ele conta que a energia custa cerca de R$ 250 por mês. “De vez em quando fica complicado pagar. Hoje o custo de vida está alto. Vou fazer economia para viajar para o Nordeste no próximo ano”, contou.

O músico Edy Baiano também acompanhou a instalação das placas em sua residência. Depois de receber uma casa pelo programa de reassentamento, por morar em área de risco, ele vê na energia solar uma oportunidade de organizar melhor as contas e investir na carreira.

“É muito pesado para nós, que somos de baixa renda. Todo mundo precisa ter energia solar em casa. Tenho um sonho a realizar: investir no meu trabalho, ter um bom carro para me locomover e carregar os equipamentos de som e um bom instrumento”, afirmou.