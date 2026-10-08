Thiago Martins dá show nos estúdios da Rádio Mania, em Niterói

O cantor Thiago Martins esteve nos estúdios da Rádio Mania, nesta quinta-feira (08), para agitar o público em um grande show ao vivo. Aproveitando a presença do artista, que também é ator e compositor, o jornal O São Gonçalo foi bateu um papo sobre momentos importantes da trajetória de Thiago.

Durante o show, Thiago agitou a galera presente e cantou muitos sucessos da música brasileira, mostrando toda sua desenvoltura e simpatia com o público.

No bate-papo, ele contou que está feliz nas três áreas que atua: "Eu sou realizado nas três artes. Comecei a vida cantando, em coral de igreja. Logo depois fui fazer teatro. E já comecei a compor desde pequeno, escrevi uma letra com 11, 12 anos, sempre falando de amor, seja ela de amor de marido e mulher, ou de namorado, ou de amigo, de parentes, de família."

Thiago lembrou também as origens, no Morro do Vidigal, com o projeto Nós do Morro: "Foi um começo difícil. Entrei no teatro por influência do meu irmão mais velho, Careca, por volta de 1995, 1996, mais pra fazer novas amizades, perder um pouco da minha timidez. E eu fui gostando muito disso", contou.

Em bate-papo com o jornal O São Gonçalo, Thiago Martins contou sobre momentos de sua carreira na música | Foto: Yuri Messias

Em 2011, surge o Trio Ternura. Thiago conta que foi muito feliz na época: "O público abraçou a gente de uma forma muito legal. E a gente não tinha música em rádio, não tinha trabalho de divulgação, nada. Foi um trabalho orgânico. E aí a galera se identificava com o nosso som, com a nossa irreverência. A gente foi começando a fazer muitos shows. Foi bom demais."

Mas, o grupo também serviu para mostrar algo para o futuro da carreira do cantor: "Aí eu entendi que eu não funciono muito em grupo. Eu queria ter as minhas ideias, as minhas escolhas, as minhas vontades. Escolher o meu repertório, escolher a minha banda. Conversamos de uma forma amigável. E aí eu segui minha vida solo."

Thiago Martins em entrevista para TV Cultura e jornal O São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

No ano de 2018, Thiago Martins teve uma grande responsabilidade na carreira. Ele precisou substituir Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, que passava por problemas de saúde e precisou se ausentar por um tempo: "Eu não podia soltar a mão dos meus amigos naquele momento. Foi o momento mais delicado que o Sorriso enfrentou nesses 30 anos de carreira. Eles nunca se separaram. E eles são demais, são meus amigos. Fizemos uma amizade maravilhosa. Aprendi muito. Tudo que eu vivi de bom no Sorriso, eu trouxe pra minha carreira solo."

Finalizando o bate-papo, Thiago Martins contou como se sentiu nos estúdios da Melhor do Brasil: "Feliz da vida. Era uma vontade antiga. Sempre acompanhei a Radio Mania. Eu tenho um flash muito bom da minha vida, que a gente morava no Vidigal e eu dividia quarto com meu irmão. Em cima da prateleira tinha um sonzinho preto que tocava a Mania à noite. E eu lembro de ter ouvido uma música do Jorge Aragão. E eu lembro muito desse dia que acontecia um tiroteio muito pesado fora de casa e essa música do Aragão, na Mania, ela me parou. Fiquei ouvindo aquela música e eu esqueci o mundo que tava lá fora."

"Hoje eu tô aqui na rádio que eu cresci ouvindo, gravando o Ao Vivo da Mania, que eu sempre assisti em casa, quando faço um churrasco, a gente coloca. E muita gente legal passou por esse palco e tive a felicidade de gravar esse projeto maravilhoso hoje, o qual me deixou muito feliz. Só agradecer a família Mania pelo convite.

1/11 Thiago Martins no ao vivo da Rádio Mania | Foto: Yuri Messias

2/11 Em bate-papo com o jornal O São Gonçalo, Thiago Martins contou sobre momentos de sua carreira na música | Foto: Yuri Messias

3/11 | Foto: Yuri Messias

4/11 | Foto: Yuri Messias

5/11 | Foto: Yuri Messias

6/11 | Foto: Yuri Messias

7/11 | Foto: Yuri Messias

8/11 | Foto: Yuri Messias

9/11 | Foto: Yuri Messias

10/11 | Foto: Yuri Messias

11/11 | Foto: Yuri Messias