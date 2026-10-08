O que fazer no fim de semana: confira a programação cultural em São Gonçalo e Niterói

O fim de semana prolongado pelo feriado de 12 de outubro terá uma programação diversificada em São Gonçalo e Niterói. Entre as opções estão shows de samba e pagode, festas, teatro, exposições, encontros musicais, comédia e atividades para crianças.

São Gonçalo tem exposição, música e teatro

Na Casa das Artes de São Gonçalo, o público pode visitar a exposição “Raízes da Beleza”, da fotógrafa gonçalense Joyce Caetano. A mostra reúne mulheres negras de diferentes trajetórias e aborda temas como memória, identidade, pertencimento, autoestima e representatividade.

A exposição combina fotografias com intervenções e elementos produzidos em materiais como tecido, palha, barro, madeira e plantas. A visitação segue até 17 de outubro.

Serviço – Raízes da Beleza

Local: Casa das Artes

Endereço: Rua Coronel Moreira César, s/n – Zé Garoto, São Gonçalo

Horários: terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, das 10h às 16h

Visitação: até 17 de outubro

Outra opção é o projeto Nova Música Convida, do Sesc RJ, que estreia em São Gonçalo neste fim de semana. No sábado (10), a programação começa às 11h, com o encontro “São Gonçalo é meu ponto de partida”. Também estão previstas a exibição do clipe “Rolé por São Gonçalo” e do documentário “São Gonçalo é meu ponto de partida”, além dos shows de Jhoannes com Luo Campanelly, às 15h, e Marcelo Jeneci, às 16h.

No domingo (11), às 11h, acontece a Oficina de Beats, com Rimas Inc. Às 14h, tem Ella Fernandes e, às 15h, Chavão DG e Negratividade.

Serviço – Nova Música Convida

Local: Sesc São Gonçalo

Data: 10 e 11 de outubro

Sábado: a partir das 11h

Domingo: a partir das 11h

O Teatro Municipal de São Gonçalo também terá programação especial no feriado. No dia 12 de outubro, o espaço recebe o espetáculo infantil “Os Saltimbancos”, adaptação do clássico musical de Chico Buarque. A apresentação tem entrada gratuita às 16h e classificação livre. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo Sympla.

No mesmo dia, às 19h30, será apresentada “A Princesa e o Sapo”, montagem da Oficina de Teatro Gabriel Engel. A peça tem classificação livre.

Serviço – Teatro Municipal de São Gonçalo

Endereço: Rua Doutor Feliciano Sodré, 100 – Centro, São Gonçalo

Dia: 12 de outubro

“Os Saltimbancos”: 16h, entrada gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo Sympla

“A Princesa e o Sapo”: 19h30, classificação livre

Os Saltimbancos | Foto: Divulgação

Niterói tem samba, comédia e festa alemã

Na sexta-feira (9), o projeto Samba Niterói, da Fundação de Arte de Niterói (FAN), recebe o Grupo Sempre Mais na Praça São João, no Centro.

A apresentação começa às 18h e reúne sucessos do samba e do pagode, com proposta de interação com o público. A entrada é gratuita.

Serviço – Samba Niterói

Atração: Grupo Sempre Mais

Data: 9 de outubro

Horário: 18h

Local: Praça São João – Centro, Niterói

Duração: 120 minutos

Entrada: gratuita

Também na sexta-feira, começa a programação do Oktobeerfest Niterói 2026, no Mercado Municipal. O evento segue até segunda-feira (12) e reúne mais de 50 rótulos de cervejas, gastronomia alemã, decoração típica, parque Kids e atrações musicais.

A entrada é gratuita, com sugestão de doação de 1 quilo de alimento não perecível. Na sexta, o evento funciona das 16h à meia-noite. No sábado, domingo e segunda-feira, das 12h à meia-noite.

No sábado (10), entre as atrações estão Palhaço Azeitona, a banda alemã Spiel Und Charm e Os Imortais, que recebem convidados para apresentações especiais. No domingo (11), a programação conta com Mágico Douglas, Señor José e Rio Rocks.

Na segunda-feira (12), Dia das Crianças, o festival terá programação infantil com as peças “Theo Cats”, às 13h, e “Mágico de Oz”, às 14h.

Serviço – Oktobeerfest Niterói 2026

Local: Mercado Municipal de Niterói

Data: 9 a 12 de outubro

Sexta: das 16h à meia-noite

Sábado, domingo e segunda: das 12h à meia-noite

Entrada: gratuita

Sugestão: doação de 1 kg de alimento não perecível

Comédia com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco

Para quem prefere teatro e humor, a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe o espetáculo “Agora é Que São Elas!”, com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco.

A comédia de esquetes foi escrita e dirigida por Fábio Porchat. No palco, as três atrizes interpretam cerca de 20 personagens em nove esquetes que abordam situações cotidianas.

As apresentações acontecem de quinta-feira (8) a domingo (11), sempre às 20h. No sábado, haverá ainda uma sessão extra, às 18h.

Serviço – Agora é Que São Elas!

Datas: 8, 9, 10 e 11 de outubro

Horários: quinta a domingo, às 20h; sábado também às 18h

Duração: 70 minutos

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 150 inteira e R$ 120 promocional mediante doação de 1 kg de alimento

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos, Niterói

Vendas: Fever ou bilheteria da Sala Nelson Pereira dos Santos

Papos & Sabores leva música, conversa e gastronomia ao Solar do Jambeiro

No sábado (10), o Solar do Jambeiro, no Ingá, recebe a primeira edição do projeto Papos & Sabores, da Fundação de Arte de Niterói.

A programação começa às 15h30 com apresentação da cantora Clau Maiã, que passeia por MPB, samba, reggae e pop internacional.

Depois, o público acompanha um encontro entre Celso Fonseca e Joyce Moreno. O bate-papo aborda carreira, influências, memórias e momentos marcantes da trajetória da cantora.

A programação também inclui uma experiência gastronômica preparada pelo chef Vicente Maia Abreu, inspirada na trajetória e nas referências de Joyce. A entrada é gratuita, mas a degustação exige inscrição prévia e terá 30 vagas.

Serviço – Papos & Sabores

Atração: Joyce Moreno

Abertura: Clau Maiã

Data: 10 de outubro

Horário: 15h30

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 – Ingá, Niterói

Entrada: gratuita

Degustação: inscrição prévia, com 30 vagas

Sinfônica Ambulante recebe Olodumaré no Campo de São Bento

No domingo (11), o Campo de São Bento recebe mais uma edição do Encontro de Blocos, projeto da Fundação de Arte de Niterói.

A partir das 9h, a Sinfônica Ambulante recebe o bloco Olodumaré para uma manhã de música e cultura. O encontro é gratuito e tem classificação livre.

A Sinfônica Ambulante é uma fanfarra niteroiense que mistura sopros e percussão com diferentes ritmos brasileiros. Já o Olodumaré tem trajetória ligada à valorização da cultura afro-brasileira e ao combate à discriminação racial e ao preconceito.

Serviço – Encontro de Blocos

Atrações: Sinfônica Ambulante e Olodumaré

Data: 11 de outubro

Horário: 9h

Local: Campo de São Bento, Niterói

Classificação: livre

Entrada: gratuita

Samba com Bom Gosto na Casinha Amarela

Para quem quiser aproveitar o feriado com samba, a Casinha Amarela, em Maceió, Niterói, recebe o grupo Bom Gosto pela primeira vez no espaço.

A programação acontece na segunda-feira (12), a partir das 17h, e também contará com o Menino Maluquinho. O espaço terá ainda área kids gratuita.

Serviço – Casinha Amarela

Data: 12 de outubro

Horário: a partir das 17h

Local: Estrada Engenheiro Pacheco de Carvalho, 157 – Maceió, Niterói

Atrações: Bom Gosto e Menino Maluquinho

Área kids: gratuita

Com opções que vão do samba ao teatro, passando por exposições, música, gastronomia e atividades infantis, o fim de semana prolongado reúne atrações para diferentes públicos nas duas cidades.