O que fazer no fim de semana: confira a programação cultural em São Gonçalo e Niterói
Há atrações gratuitas e opções pagas, com programação espalhada por diferentes espaços das duas cidades
O fim de semana prolongado pelo feriado de 12 de outubro terá uma programação diversificada em São Gonçalo e Niterói. Entre as opções estão shows de samba e pagode, festas, teatro, exposições, encontros musicais, comédia e atividades para crianças.
São Gonçalo tem exposição, música e teatro
Na Casa das Artes de São Gonçalo, o público pode visitar a exposição “Raízes da Beleza”, da fotógrafa gonçalense Joyce Caetano. A mostra reúne mulheres negras de diferentes trajetórias e aborda temas como memória, identidade, pertencimento, autoestima e representatividade.
A exposição combina fotografias com intervenções e elementos produzidos em materiais como tecido, palha, barro, madeira e plantas. A visitação segue até 17 de outubro.
Serviço – Raízes da Beleza
Local: Casa das Artes
Endereço: Rua Coronel Moreira César, s/n – Zé Garoto, São Gonçalo
Horários: terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, das 10h às 16h
Visitação: até 17 de outubro
Outra opção é o projeto Nova Música Convida, do Sesc RJ, que estreia em São Gonçalo neste fim de semana. No sábado (10), a programação começa às 11h, com o encontro “São Gonçalo é meu ponto de partida”. Também estão previstas a exibição do clipe “Rolé por São Gonçalo” e do documentário “São Gonçalo é meu ponto de partida”, além dos shows de Jhoannes com Luo Campanelly, às 15h, e Marcelo Jeneci, às 16h.
No domingo (11), às 11h, acontece a Oficina de Beats, com Rimas Inc. Às 14h, tem Ella Fernandes e, às 15h, Chavão DG e Negratividade.
Serviço – Nova Música Convida
Local: Sesc São Gonçalo
Data: 10 e 11 de outubro
Sábado: a partir das 11h
Domingo: a partir das 11h
O Teatro Municipal de São Gonçalo também terá programação especial no feriado. No dia 12 de outubro, o espaço recebe o espetáculo infantil “Os Saltimbancos”, adaptação do clássico musical de Chico Buarque. A apresentação tem entrada gratuita às 16h e classificação livre. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo Sympla.
No mesmo dia, às 19h30, será apresentada “A Princesa e o Sapo”, montagem da Oficina de Teatro Gabriel Engel. A peça tem classificação livre.
Serviço – Teatro Municipal de São Gonçalo
Endereço: Rua Doutor Feliciano Sodré, 100 – Centro, São Gonçalo
Dia: 12 de outubro
“Os Saltimbancos”: 16h, entrada gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo Sympla
“A Princesa e o Sapo”: 19h30, classificação livre
Niterói tem samba, comédia e festa alemã
Na sexta-feira (9), o projeto Samba Niterói, da Fundação de Arte de Niterói (FAN), recebe o Grupo Sempre Mais na Praça São João, no Centro.
A apresentação começa às 18h e reúne sucessos do samba e do pagode, com proposta de interação com o público. A entrada é gratuita.
Serviço – Samba Niterói
Atração: Grupo Sempre Mais
Data: 9 de outubro
Horário: 18h
Local: Praça São João – Centro, Niterói
Duração: 120 minutos
Entrada: gratuita
Também na sexta-feira, começa a programação do Oktobeerfest Niterói 2026, no Mercado Municipal. O evento segue até segunda-feira (12) e reúne mais de 50 rótulos de cervejas, gastronomia alemã, decoração típica, parque Kids e atrações musicais.
A entrada é gratuita, com sugestão de doação de 1 quilo de alimento não perecível. Na sexta, o evento funciona das 16h à meia-noite. No sábado, domingo e segunda-feira, das 12h à meia-noite.
No sábado (10), entre as atrações estão Palhaço Azeitona, a banda alemã Spiel Und Charm e Os Imortais, que recebem convidados para apresentações especiais. No domingo (11), a programação conta com Mágico Douglas, Señor José e Rio Rocks.
Na segunda-feira (12), Dia das Crianças, o festival terá programação infantil com as peças “Theo Cats”, às 13h, e “Mágico de Oz”, às 14h.
Serviço – Oktobeerfest Niterói 2026
Local: Mercado Municipal de Niterói
Data: 9 a 12 de outubro
Sexta: das 16h à meia-noite
Sábado, domingo e segunda: das 12h à meia-noite
Entrada: gratuita
Sugestão: doação de 1 kg de alimento não perecível
Comédia com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco
Para quem prefere teatro e humor, a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe o espetáculo “Agora é Que São Elas!”, com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco.
A comédia de esquetes foi escrita e dirigida por Fábio Porchat. No palco, as três atrizes interpretam cerca de 20 personagens em nove esquetes que abordam situações cotidianas.
As apresentações acontecem de quinta-feira (8) a domingo (11), sempre às 20h. No sábado, haverá ainda uma sessão extra, às 18h.
Serviço – Agora é Que São Elas!
Datas: 8, 9, 10 e 11 de outubro
Horários: quinta a domingo, às 20h; sábado também às 18h
Duração: 70 minutos
Classificação: 14 anos
Ingressos: R$ 150 inteira e R$ 120 promocional mediante doação de 1 kg de alimento
Local: Sala Nelson Pereira dos Santos
Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos, Niterói
Vendas: Fever ou bilheteria da Sala Nelson Pereira dos Santos
Papos & Sabores leva música, conversa e gastronomia ao Solar do Jambeiro
No sábado (10), o Solar do Jambeiro, no Ingá, recebe a primeira edição do projeto Papos & Sabores, da Fundação de Arte de Niterói.
A programação começa às 15h30 com apresentação da cantora Clau Maiã, que passeia por MPB, samba, reggae e pop internacional.
Depois, o público acompanha um encontro entre Celso Fonseca e Joyce Moreno. O bate-papo aborda carreira, influências, memórias e momentos marcantes da trajetória da cantora.
A programação também inclui uma experiência gastronômica preparada pelo chef Vicente Maia Abreu, inspirada na trajetória e nas referências de Joyce. A entrada é gratuita, mas a degustação exige inscrição prévia e terá 30 vagas.
Serviço – Papos & Sabores
Atração: Joyce Moreno
Abertura: Clau Maiã
Data: 10 de outubro
Horário: 15h30
Local: Solar do Jambeiro
Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 – Ingá, Niterói
Entrada: gratuita
Degustação: inscrição prévia, com 30 vagas
Sinfônica Ambulante recebe Olodumaré no Campo de São Bento
No domingo (11), o Campo de São Bento recebe mais uma edição do Encontro de Blocos, projeto da Fundação de Arte de Niterói.
A partir das 9h, a Sinfônica Ambulante recebe o bloco Olodumaré para uma manhã de música e cultura. O encontro é gratuito e tem classificação livre.
A Sinfônica Ambulante é uma fanfarra niteroiense que mistura sopros e percussão com diferentes ritmos brasileiros. Já o Olodumaré tem trajetória ligada à valorização da cultura afro-brasileira e ao combate à discriminação racial e ao preconceito.
Serviço – Encontro de Blocos
Atrações: Sinfônica Ambulante e Olodumaré
Data: 11 de outubro
Horário: 9h
Local: Campo de São Bento, Niterói
Classificação: livre
Entrada: gratuita
Samba com Bom Gosto na Casinha Amarela
Para quem quiser aproveitar o feriado com samba, a Casinha Amarela, em Maceió, Niterói, recebe o grupo Bom Gosto pela primeira vez no espaço.
A programação acontece na segunda-feira (12), a partir das 17h, e também contará com o Menino Maluquinho. O espaço terá ainda área kids gratuita.
Serviço – Casinha Amarela
Data: 12 de outubro
Horário: a partir das 17h
Local: Estrada Engenheiro Pacheco de Carvalho, 157 – Maceió, Niterói
Atrações: Bom Gosto e Menino Maluquinho
Área kids: gratuita
Com opções que vão do samba ao teatro, passando por exposições, música, gastronomia e atividades infantis, o fim de semana prolongado reúne atrações para diferentes públicos nas duas cidades.