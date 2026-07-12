Cidade Ilustrada prepara painel em homenagem ao histórico Palacete do Mimi

O Palacete do Mimi foi considerado uma das mais belas arquiteturas neoclássicas de São Gonçalo nas primeiras décadas do século XX - Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

O Palacete do Mimi foi considerado uma das mais belas arquiteturas neoclássicas de São Gonçalo nas primeiras décadas do século XX - Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo prepara mais uma entrega de painel do Cidade Ilustrada, projeto que transforma espaços urbanos em grandes galerias de arte a céu aberto.

O novo painel retrata o histórico Palacete do Mimi, um dos mais importantes patrimônios da memória gonçalense, permitindo que quem passe pelo corredor viário do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) conheça mais um capítulo da história da cidade.

O Palacete do Mimi foi considerado uma das mais belas arquiteturas neoclássicas de São Gonçalo nas primeiras décadas do século XX | Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

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Localizado na Avenida Presidente Kennedy, sentido Centro, na altura do bairro São Miguel, o mural apresenta o casarão cercado por personalidades que marcaram a trajetória do Palacete, como Villa-Lobos, Carlos Drumond de Andrade, Di Cavalcanti, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade, grandes nomes da cultura brasileira que frequentaram o espaço.

O painel vai homenagear personalidades que fizeram parte da história do casarão | Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

Construído em 1917, no bairro Estrela do Norte, o Palacete do Mimi foi considerado uma das mais belas arquiteturas neoclássicas de São Gonçalo nas primeiras décadas do século XX.

Erguido com materiais importados da Europa, o imóvel contava com espelhos, janelas e vidraças vindas da França, tapetes vindo do Irã e uma escadaria de mármore branco trazida da Alemanha. Entre seus grandes diferenciais estava a piscina oval com caldeira aquecida, considerada inédita no Brasil na época.

Palacete de Mimi foi construído com materiais importados da Europa | Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

Ao longo da sua história, o Palacete teve diferentes proprietários e desempenhou diversas funções. O local tornou-se ponto de encontro da elite intelectual e artística do país, recebendo personalidades como Villa-Lobos, Oswald de Andrade, Tarsila de Amaral, entre outros.

Na década de 50, período de crescimento de São Gonçalo, o espaço viveu o auge de sua fama, funcionando também como cassino e cenário de grandes festas da alta sociedade fluminense. O casarão ainda serviu de locação para o filme Os Monstros de Babaloo.

Artistas pintando Di Cavalcante, uma das personalidades homenageadas no painel | Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

O novo painel do Cidade Ilustrada foi desenvolvido por uma equipe de artistas urbanos, cada um responsável por elementos da composição.

Villa-Lobos foi pintado por Leandro Ribeiro; Carlos Drummond de Andrade, por Igor Skid; Di Cavalcanti, por Vagner Catmy; o casarão, por Douglas Civic; as letras, por Vênus; Oswald de Andrade, por Marcelo Alio; Tarsila do Amaral, por Paty Modesto; e Mário de Andrade, por Dudu.

Cada artista ficou responsável por elementos da composição do painel | Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

A assistência da execução ficou por conta de Necila, Julliana, Sabrini e Rolf. A coordenação do trabalho é de Raf Pereira e a curadoria de Marcelo Eco.

Para a secretária de Turismo e Cultura de São Gonçalo, Julia Sobreira, o painel reforça a valorização da memória gonçalense.

“Essa obra é mais uma oportunidade que temos de contar a história, a identidade e a cultura gonçalense. Estamos levando arte e história para o cotidiano da população e preservando, por meio dos murais, importantes referências do município”, afirmou.