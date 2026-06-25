Praça Zé Garoto vira galeria de arte urbana na intervenção artística Lambezz

Lambe lambe com a frase "O impresso está vivo". - Foto: Divulgação/Lambezz: Mostra de Arte com Lambe-Lambes

Lambe lambe com a frase "O impresso está vivo". - Foto: Divulgação/Lambezz: Mostra de Arte com Lambe-Lambes

A Praça Zé Garoto, no Centro de São Gonçalo, será palco de uma programação cultural gratuita nesta sexta-feira (26) e sábado (27). Das 10h às 17h, o local receberá a "Lambezz: Mostra de Arte com Lambe-Lambes", evento promovido pela Nano Editora que levará ao espaço público obras de dez artistas fluminenses.

Além da exposição, a iniciativa contará com atividades voltadas à aproximação do público com a arte urbana, incluindo oficinas e rodas de conversa realizadas na Loninha Cultural. As ações serão conduzidas pelos artistas participantes ao longo dos dois dias de programação.

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Presente em diversas cidades brasileiras, o lambe-lambe é uma técnica artística baseada na aplicação de cartazes impressos em espaços urbanos, como muros, tapumes e paredes. A técnica tem sido amplamente utilizada por artistas contemporâneos como forma de ocupar e ressignificar espaços públicos.

Durante a mostra, os trabalhos selecionados serão expostos em estruturas montadas especialmente para o evento no entorno da praça. A proposta é transformar um dos locais mais movimentados do município em um espaço dedicado à arte, estimulando o contato dos moradores com diferentes produções visuais.

Lambe lambe sendo colado na parede. | Foto: Divulgação/Lambezz: Mostra de Arte com Lambe-Lambes

A curadoria da mostra é assinada por Marrytsa Melo, artista visual e mestre em Estudos Contemporâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Sua trajetória na arte urbana começou nas ruas de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro, onde desenvolveu trabalhos com lambe-lambes e pesquisas relacionadas à arte impressa e à ocupação dos espaços urbanos.

Segundo a curadora, a proposta busca aproximar a produção artística urbana do público da cidade.

"A ideia da Lambezz é promover um encontro real entre essa produção artística e o público de São Gonçalo, contribuindo para difundir ainda mais a cultura dos lambes", afirmou.

A iniciativa reúne artistas de diferentes regiões do estado e transforma um dos espaços públicos mais conhecidos do município em vitrine para a produção artística contemporânea.

Cartaz do evento "Lambezz: Mostra de Arte com Lambe-Lambes" | Foto: Divulgação/Lambezz: Mostra de Arte com Lambe-Lambes

Serviço

Lambezz: Mostra de Arte com Lambe-Lambes

Data: 26 e 27 de junho

Horário: das 10h às 17h

Local: Praça Zé Garoto (entorno da Loninha Cultural)

Entrada: gratuita