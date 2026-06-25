Maricá realiza Feira da Agricultura Familiar em Itaipuaçu neste sábado (27)

Mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar será realizada pela Prefeitura de Maricá neste sábado (27), das 8h às 13h, na região do Barroco, em Itaipuaçu. A ação reúne agricultores do município e promove a comercialização direta entre produtores e consumidores.

Os visitantes poderão encontrar frutas, legumes, verduras e produtos artesanais produzidos em Maricá. A feira é organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e busca incentivar a produção local e movimentar a economia da cidade.

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A iniciativa visa promover um espaço de convivência e valorização do trabalho desenvolvido pelos agricultores do município.

“O evento é muito importante para fortalecer a economia do município e fazer com que alimentos saudáveis cheguem à mesa da população. A feira é um espaço de encontro, troca e incentivo ao que é plantado e colhido em Maricá”, ressaltou o secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Soares.

Serviço:

Feira da Agricultura Familiar em Itaipuaçu

Data: 27 de junho (sábado)

Horário: Das 8h às 13h

Local: Rua dos Lírios, Barroco – Itaipuaçu