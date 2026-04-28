Estreia de “Casa do Patrão” tem baixa audiência e falhas ao vivo

A estreia do reality Casa do Patrão, exibida na segunda-feira (27), ficou abaixo das expectativas. Segundo dados preliminares, o programa marcou 4,5 pontos de audiência na Grande São Paulo, desempenho semelhante ao que a emissora já vinha registrando, sem sinal de crescimento. No mesmo horário, a Globo liderou com folga, enquanto o SBT apareceu na terceira posição.

Além da audiência modesta, o programa enfrentou dificuldades na transmissão ao vivo. Falhas técnicas e problemas de condução chamaram atenção, incluindo interrupções durante uma prova e confusão nas explicações das regras. Em um dos momentos mais criticados, o apresentador precisou continuar a dinâmica no streaming após falta de tempo na TV aberta.

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Nas redes sociais, a repercussão foi negativa. Internautas apontaram falta de emoção, ritmo acelerado e até compararam a estreia a produções amadoras. O corte em um momento decisivo da prova também gerou frustração.

Apesar dos problemas, o reality definiu seu primeiro líder: Luis Fellipe Alvim venceu a Prova do Patrão e assumiu o comando da casa, ficando responsável pela divisão das tarefas entre os participantes.

O programa aposta em uma dinâmica baseada em hierarquia, com confinamento de 81 dias, provas semanais e eliminações. O líder tem poderes estratégicos, enquanto outros participantes cumprem tarefas na chamada “Casa do Trampo”.