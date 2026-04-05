Depois de enfrentar a retirada de um tumor benigno, Marvvila volta aos palcos com força total

O retorno marca não apenas a retomada da agenda de shows, mas também um momento de celebração na carreira da artista - Foto: Divulgação

O retorno marca não apenas a retomada da agenda de shows, mas também um momento de celebração na carreira da artista - Foto: Divulgação

Após um período afastada dos palcos para a realização de procedimentos cirúrgicos, a cantora Marvvila retornou em grande estilo na noite de ontem (04), no Quintal da Lapa, na Zona Central Rio de Janeiro. Este foi o primeiro show da artista após a retirada de um tumor benigno na orelha e uma cirurgia no nariz para correção de desvio de septo.

Com casa cheia, Marvvila mostrou que está totalmente recuperada e entregou uma performance intensa do início ao fim. Durante mais de uma hora de apresentação, a cantora cantou, dançou e interagiu com o público, que acompanhou cada momento em coro.

“Eu já estava com saudades dos palcos, da minha banda e, principalmente, dos meus fãs. Amo o que faço e me entrego de verdade em cada show. Voltar e poder viver isso novamente é muito especial. Só tenho a agradecer a Deus por me permitir estar aqui, fazendo o que amo”, disse Marvvila.

O retorno marca não apenas a retomada da agenda de shows, mas também um momento de celebração na carreira da artista, que voltou aos palcos com ainda mais energia e conexão com os fãs.

“Agora a gente não para mais. Vamos com tudo, cantando pelo Brasil. Feliz demais”, confessa Marvvila, que já tem viagem marcada para a Europa no próximo mês.