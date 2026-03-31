Páscoa no AquaRio terá oficinas infantis e encontro com o Coelho em programação especial

A agenda inclui oficinas temáticas, meet & greet com o Coelho da Páscoa e a participação do mascote Zé Tubarino - Foto: Divulgação

A agenda inclui oficinas temáticas, meet & greet com o Coelho da Páscoa e a participação do mascote Zé Tubarino - Foto: Divulgação

O AquaRio, na Zona Portuária do Rio, promove uma programação especial de Páscoa entre os dias 3 e 5 de abril, com atividades voltadas ao público infantil e experiências que combinam lazer e contato com a vida marinha. A agenda inclui oficinas temáticas, meet & greet com o Coelho da Páscoa e a participação do mascote Zé Tubarino, que fará a distribuição de ovinhos de chocolate para as crianças ao longo do circuito de visitação, enquanto durarem os estoques. As ações acontecem no Anfiteatro e integram o percurso do maior aquário marinho da América do Sul.

Na sexta-feira (03) e no domingo (05), das 11h às 15h, o público infantil poderá participar da oficina de confecção de orelhas de papel, em uma atividade que dialoga com o clima lúdico da Páscoa. Já no sábado (04), no mesmo horário, a programação ganha novas cores com a oficina de pintura de rosto, que convida as crianças a entrarem no universo da data de forma criativa.

Outro destaque é o meet & greet com o Coelho da Páscoa, em um cenário temático preparado para fotos. A atividade acontece na sexta-feira (03) e no domingo (05), das 11h às 15h, e no sábado (04), das 10h às 12h.

Além da agenda temática, os visitantes podem explorar as atrações do AquaRio, que reúne cerca de 10 mil animais de 350 espécies em uma área de 26 mil metros quadrados e 4,5 milhões de litros de água. Entre os destaques está o Grande Tanque Oceânico, com túnel subaquático que proporciona a sensação de caminhar pelo fundo do mar, além de áreas interativas que aproximam o público da biodiversidade marinha.

O circuito inclui ainda o Reino dos Axolotes, no terceiro andar, próximo ao grande tanque, e experiências complementares, como o Museu de Cera, o Mar de Espelhos, maior instalação imersiva do tipo na América Latina, e o Globo Experience (GEX), parque interativo com cenários e conteúdos do universo televisivo. Essas atrações contam com bilheteria própria, com ingressos disponíveis à parte, e o espaço dispõe de estacionamento no local e ambiente climatizado para maior conforto dos visitantes.

Programação – Anfiteatro (sujeita a alteração)

Sexta-feira (03/04)

Oficina: Confecção de Orelhas de Papel

Horário: 11h às 15h

Meet & Greet com o Coelho da Páscoa (cenário para fotos)

Horário: 11h às 15h, com intervalos ao longo de cada hora

Sábado (04/04)

Oficina: Pintura de Rosto

Horário: 11h às 15h

Meet & Greet com o Coelho da Páscoa (cenário para fotos)

Horário: 10h às 12h, com intervalos ao longo de cada hora

Domingo (05/04)

Oficina: Confecção de Orelhas de Papel

Horário: 11h às 15h

Meet & Greet com o Coelho da Páscoa (cenário para fotos)

Horário: 11h às 15h, com intervalos ao longo de cada hora

Serviço

Endereço: Praça Muhammad Ali, s/nº – Gamboa, Rio de Janeiro (RJ)

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta-feira: das 9h às 17h (última entrada às 16h)

Sábados, domingos e feriados: das 9h às 18h (última entrada às 17h)

Ingressos e informações: https://aquariomarinhodorio.com.br

Estacionamento no local