Rapper e escritor Sagat B lança primeiro livro infantojuvenil neste sábado (28) na Quadra da Mangueira

A quadra da Estação Primeira de Mangueira, na Zona Norte do Rio, recebe neste sábado (28) o lançamento do livro “Binho, o Pretinho Sonhador”, obra que marca a estreia do rapper, escritor e arte-educador Sagat B na literatura infantojuvenil. O evento será realizado das 13h às 17h, com entrada gratuita.

A programação reúne atividades culturais voltadas ao público infantil, como contação de histórias, roda de leitura, recreação, capoeira e uma roda de conversa com convidados. Durante o evento, o autor também apresenta o single “Gigante”, conectando literatura e música, linguagens presentes em sua trajetória artística.

Ambientado em uma favela carioca, o livro narra a história de Binho, um menino negro de seis anos que utiliza a imaginação para ressignificar as dificuldades do cotidiano. A obra aborda temas como identidade, autoestima, pertencimento e o direito de sonhar, com ênfase na representatividade de crianças negras e periféricas.

O projeto foi contemplado pelo edital Literatura do Rio ao RJ, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e prevê a distribuição de 1 mil exemplares em escolas públicas, com o objetivo de ampliar o acesso à leitura.

Morador do Morro da Mangueira, Sagat B — nome artístico de Fábio da Hora Serra — iniciou sua trajetória na literatura após cumprir 12 anos no sistema prisional. É autor da autobiografia “O Bandido que Virou Artista” (2021) e do romance “Amor, Substantivo Feminino” (2024). Atualmente, atua como educador social e palestrante, desenvolvendo atividades com jovens em escolas, abrigos e projetos sociais.

Segundo o autor, a inspiração para o livro surgiu a partir do contato com estudantes da rede pública. “Muitas crianças não sabem o que querem ser. O livro nasce para despertar sonhos e possibilidades”, afirma.

Serviço

Evento: Lançamento do livro Binho, o Pretinho Sonhador

Data: 28 de março de 2026

Horário: 13h às 17h

Local: Quadra da Estação Primeira de Mangueira

Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 – Rio de Janeiro

Entrada: Gratuita