Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (Aglac) empossa mais 4 membros nesta sexta (27)

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (AGLAC) realiza nesta sexta-feira (27), às 15h, a Sessão Solene de Posse de novos acadêmicos, em cerimônia aberta ao público. O evento acontece no auditório principal do Bloco A da Faculdade de Formação de Professores (FFP-Uerj) localizada na Rua Dr. Francisco Portela, nº 1470, no bairro Patronato, em São Gonçalo.

Sob a presidência de Rujany Martins, a solenidade dá continuidade à entrada de novos integrantes iniciada em janeiro, quando foram empossados os escritores Suzane Veiga, Verônica Inaciola, Mãe Márcia d'Oxum e Ezequiel Alcântara Soares.

A partir desta sexta, passam a integrar oficialmente a instituição os escritores Yonara Costa, Ivone Rosa, Paulo Martare e Sérgio Caetano.

Conheça os novos membros:

Yonara Costa é doutoranda em História Social pela FFP-Uerj, escritora, professora, Conselheira Estadual de Cultura do Leste Fluminense. É autora de Nua de verdade, Há tempos que escrevo para sobreviver, além de idealizadora e uma das fundadoras da Coletiva Escritoras Vivas.

Sérgio Caetano é compositor, cantor, músico e escritor, com carreira iniciada ainda na adolescência. Autor de sucessos consagrados da música brasileira, teve obras gravadas por grandes nomes da MPB e da música popular, com destaque para Depois do Prazer, recorde de vendas e indicação ao Grammy Latino.

Paulo Martare é artista, ator, diretor, educador e produtor cultural, com trajetória iniciada nos palcos e expandida para o audiovisual, a palhaçaria e a literatura. Fundador de projetos artísticos e educacionais, é reconhecido por sua atuação em iniciativas culturais, formativas e inclusivas, com destaque para o personagem Blue Bean e para sua contribuição ao desenvolvimento cultural de São Gonçalo.

Ivone Rosa é poeta, escritora e professora de Literatura, pós-graduada em Gestão Educacional e formada em Roteiro pela AIC. Autora do livro O Primeiro Prazer, atua como declamadora, mediadora de leitura e palestrante, com participação e premiações em festivais, coletâneas e projetos literários, além de presença ativa em antologias e ações de incentivo à leitura.

A Sessão Solene contará com os ritos tradicionais da Academia e reunirá acadêmicos, autoridades, representantes da sociedade civil, artistas, fazedores de cultura e convidados.

Serviço

Evento: Sessão Solene de Posse de novos membros da AGLAC

Data: 27 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 15h

Local: FFP-Uerj – Auditório Principal do Bloco A

Endereço: Rua Dr. Francisco Portela, 1470 – Patronato, São Gonçalo

Traje: Passeio completo