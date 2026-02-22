Instagram Facebook Twitter Whatsapp
União de Maricá leva desfile campeão à orla de Itaipuaçu neste domingo (22)

A atividade acontece no Circuito Claudinho Guimarães

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de fevereiro de 2026 - 12:11
A campeã da Série Ouro de 2026, União de Maricá, realiza neste domingo (22), às 18h, um desfile comemorativo para moradores e visitantes da cidade, na orla de Itaipuaçu.

A programação conta com o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, e terá componentes e ritmistas fantasiados com os adereços utilizados no desfile oficial.

A atividade acontece no Circuito Claudinho Guimarães, com concentração na Rua Paraná e dispersão na Rua Rio de Janeiro, celebrando a conquista do título e o acesso ao Grupo Especial em 2027.

Serviço

Desfile comemorativo da União de Maricá

Data: domingo, 22 de fevereiro

Horário: 18h

Local: Circuito Claudinho Guimarães

Endereço: Avenida Benvindo Taques Horta, entre as ruas Paraná e Rio de Janeiro – Orla de Itaipuaçu

