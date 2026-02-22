Carnaval 2026: veja programação dos blocos do Rio neste domingo
Destaque é o desfile do Monobloco na Rua Primeiro de Março, no centro
No último dia de carnaval no Rio de Janeiro, neste domingo, (22), o grande destaque é o desfile do Monobloco, na Rua Primeiro de Março, no centro. Um dos ícones da folia carioca, grupo se destaca pela mistura de ritmos e estilos musicais.
O repertório eclético incorpora marchinhas tradicionais, samba de Cartola e Clara Nunes, xote de Alceu Valença, forró de Luiz Gonzaga, funk de Ludmilla, pop de Anitta, além de canções de Paralamas do Sucesso, Raul Seixas e Tim Maia.
Ao todo, 462 blocos foram autorizados a desfilar no carnaval carioca pela Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur), que espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua espalhados por toda a cidade.
Veja a programação dos blocos:
MONOBLOCO
Hora: 7h Endereço: Rua Primeiro de Março, 33 – centro
FILHOS DA PUC
Hora: 9h Endereço: Av. Delfim Moreira, 1111 – Leblon
QUEM VAI VAI, QUEM NÃO VAI NÃO CAGUETA!
Hora: 11h Endereço: Praça Jerusalém, 8 – Jardim Guanabara
BLOCO LITTLE BE
Hora: 8h Endereço: R. Visconde de Pirajá, 356 – Ipanema
GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DA JOAQUIM MÉIER
Hora: 16h Endereço: R. Guaju – Méier
NOSSOBLOCO OFICIAL
Hora: 16h Endereço: R. Sacadura Cabral, 75 – Saúde
REPÚBLICA SUBURBANA
Hora: 10h Endereço: R. Soares Caldeira, 115 – Madureira
BLOCO AÍ SIM!
Hora: 13h Endereço: Praça Comandante Xavier de Brito, s/n – Tijuca
BLOCO CARNAVALESCO UNIÃO DOS BLOCOS DA ILHA DO GOVERNADOR
Hora: 10h Endereço: Rua Fernandes da Fonseca, 84 – Ribeira
LIGA DE BLOCOS E BANDAS DA ZONA PORTUARIA
Hora: 17h Endereço: R. Sacadura Cabral, 250 – Gamboa
BLOCO CULTURAL 7 DE PAUS
Hora: 16h Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 238 – Vila Isabel
BLOCO UNIÃO DOS FOLIÕES DA AFERJ
Hora: 9h Endereço: Praia da Olaria, 155 – Cocotá