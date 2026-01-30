OSG em Minas: Conheça mais sobre a Mostra de Tiradentes e como a cidade mudou com o evento

Este ano o festival tem como tema “Soberania Imaginativa” - destacando produções autorais, inventivas e criativas que dialogam com as múltiplas formas de fazer cinema no Brasil - Foto: Enzo Britto

Desde o último dia 23 até 31 de janeiro, a histórica cidade de Tiradentes (Minas Gerais) recebe a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, um dos eventos mais importantes do audiovisual brasileiro que abre oficialmente o calendário cinematográfico do país.

Com entrada gratuita e programação presencial e online, a mostra transforma ruas de pedra, casarões coloniais e espaços culturais no coração da cidade em um grande cinema a céu aberto. Ao todo, são quase 140 filmes brasileiros em exibição, entre longas, curtas, documentários, animações e produções em pré-estreia mundial, distribuídos em diversas mostras e categorias como Aurora, Olhos Livres, Praça e Territórios Mineiros.

O encontro reúne realizadores, profissionais do audiovisual, pesquisadores, estudantes, jornalistas, representantes do mercado e o público em geral, consolidando-se como um ambiente de intercâmbio, reflexão e difusão da produção cinematográfica brasileira.

Este ano o festival tem como tema "Soberania Imaginativa" - destacando produções autorais, inventivas e criativas que dialogam com as múltiplas formas de fazer cinema no Brasil.





Além disso, a Mostra presta homenagem à atriz Karine Teles, reconhecida por sua versatilidade e trajetória no cinema nacional.

As atividades não se limitam às projeções: a programação também inclui debates, encontros, rodas de conversa, seminários, workshops e rodadas de negócios, como o Conexão Brasil CineMundi.