Maricá recebe exposição fotográfica 'Momentos - Lentes que contam histórias'
O evento é promovido pelo Coletivo Fotógrafos de Maricá, que reúne trabalhos de profissionais e amadores
Foi inaugurada nessa segunda-feira (24), a exposição "Momentos - Lentes que contam histórias", no Programa Marielle Franco (In Memorian), da Secretaria de Direitos Humanos de Maricá, no Centro. A exposição reúne fotografias de mais de 20 artistas que podem ser encontradas nos mais diversos locais de cultura da cidade; e ficará disponível para o público até o dia 2 de dezembro, das 10h até às 17h.
O Coletivo Fotógrafos de Maricá foi criado na cidade a partir da união de fotógrafos profissionais e amadores, que amam e respeitam a Arte Fotográfica através de olhares atentos. A exposição "Momentos - Lentes que contam histórias" também está presente em outras duas localidades do município.
Serviço:
Exposição: "Momentos - Lentes que contam histórias"
Local: Programa Marielle Franco
Data: Até 2 de dezembro
Horário: Das 10h às 17h
Endereço: Rua Pereira Neves, 274, Centro, Maricá.