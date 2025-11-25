Maricá recebe exposição fotográfica 'Momentos - Lentes que contam histórias'

Foi inaugurada nessa segunda-feira (24), a exposição "Momentos - Lentes que contam histórias", no Programa Marielle Franco (In Memorian), da Secretaria de Direitos Humanos de Maricá, no Centro. A exposição reúne fotografias de mais de 20 artistas que podem ser encontradas nos mais diversos locais de cultura da cidade; e ficará disponível para o público até o dia 2 de dezembro, das 10h até às 17h.

O Coletivo Fotógrafos de Maricá foi criado na cidade a partir da união de fotógrafos profissionais e amadores, que amam e respeitam a Arte Fotográfica através de olhares atentos. A exposição "Momentos - Lentes que contam histórias" também está presente em outras duas localidades do município.

Serviço:

Exposição: "Momentos - Lentes que contam histórias"

Local: Programa Marielle Franco

Data: Até 2 de dezembro

Horário: Das 10h às 17h

Endereço: Rua Pereira Neves, 274, Centro, Maricá.