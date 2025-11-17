Brasileiros invadem comentários em postagem de Wagner Moura no perfil do Oscar

Um post da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização do Oscar, teve uma invasão de comentários nesta segunda-feira (17) após publicar uma foto do ator brasileiro Wagner Moura no Governors Awards, premiação feita em Los Angeles, nos Estados Unidos, que reuniu diversos nomes da indústria cinematográfica.

Apesar de o perfil estar compartilhando diversas fotos de outros atores, o engajamento no post do ator brasileiro está bombando, com 48 mil comentários e 18 mil republicações em cerca de quatro horas.

O ator está entre as principais apostas para o Oscar de melhor ator pela sua atuação em "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, filme que vai representar o Brasil na premiação em 2026.

Confira a publicação: