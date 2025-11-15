Caravana de Arte e Lazer chega aos bairros Vila Candoza e Porto da Pedra

O projeto tem como objetivo garantir uma manhã de lazer e alegria para as crianças da cidade - Foto: Divulgação - Renan Otto

O projeto tem como objetivo garantir uma manhã de lazer e alegria para as crianças da cidade - Foto: Divulgação - Renan Otto

As crianças gonçalenses terão mais um fim de semana de diversão e guloseimas com a Caravana de Arte e Lazer. No próximo sábado (15), a ação chega à Vila Candoza e, no domingo (16), ao bairro Porto da Pedra.

O projeto tem como objetivo garantir uma manhã de lazer e alegria para as crianças da cidade. A caravana garante, de forma gratuita, acesso à pula-pula, brinquedos infláveis, piscina de bolas e jogos, além de diversos lanches para os pequenos e seus familiares.

A ação é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) que, desde 2022, já percorreu mais de 60 bairros da cidade.

Serviço:

Sábado (15/11) - Rua Estrada do Coelho, 44 - Praça da Vila Candoza, das 9h às 13h;

Domingo (16/11) - Av. Joaquim de Oliveira esquina com Av. Governador Macedo Soares (Cristo Redentor) - Porto da Pedra, das 10h às 14h.