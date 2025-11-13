Performance mistura poesia e desenho na Quinta da Boa Vista, em Niterói

Uma experiência inédita que mistura performance urbana, poesia, desenho e educação artística. É assim que os artistas Lucas Bueno e Maria Carol Werneck definem a performance “A Estátua que pediu para ser pintada”, que será apresentada no dia 15/11 na Quinta da Boa Vista, às 15h. A atividade é gratuita e aberta ao público.

Durante a apresentação, os performers irão montar seus tablados e se posicionar como estátuas vivas convencionais, com figurino, maquiagem e o famoso chapéu de artista. A surpresa vem em seguida. Ao receberem uma contribuição de qualquer valor, as estátuas começam a declamar poesias e convidam o público presente a participar de uma de uma prática de desenho ao ar livre, com lápis, carvão e aquarela.

A proposta é que espectadores se tornem também artistas, registrando no papel as poses das estátuas. Ao final de cada ação, o público poderá levar o desenho para casa ou ceder sua obra para o varal de exposição no próprio local.

O projeto é conduzido pelos performers Lucas Bueno e Maria Carol Werneck e com o apoio dos educadores Maria Paganelli e Maurício Einhorn, que irão estimular a participação do público.

“Nosso objetivo é que o espectador se surpreenda, se expresse, e, ao mesmo tempo, pratique a técnica do desenho. Esse é um projeto pensado para ser acessível, para que pessoas de qualquer idade possam interagir com a gente”, afirma o artista Lucas Bueno.

As apresentações serão gravadas e um documentário de curta-duração será produzido e disponibilizado no Youtube. Também haverá uma ação em Paraty, na Praça da Matriz, dia 29 de novembro.

O Projeto é financiado com recursos do Governo Federal, Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), através do edital Fluxos Fluminenses. Realização: Política Nacional Aldir Blanc, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, Ministério da Cultura, Governo Federal

Serviço

Dia 15/11, às 15h

Local: Quinta da Boa Vista