Performance mistura poesia e desenho na Quinta da Boa Vista, em Niterói
'A Estátua que Pediu para ser Pintada' propõe interação com público de todas as idades
Uma experiência inédita que mistura performance urbana, poesia, desenho e educação artística. É assim que os artistas Lucas Bueno e Maria Carol Werneck definem a performance “A Estátua que pediu para ser pintada”, que será apresentada no dia 15/11 na Quinta da Boa Vista, às 15h. A atividade é gratuita e aberta ao público.
Durante a apresentação, os performers irão montar seus tablados e se posicionar como estátuas vivas convencionais, com figurino, maquiagem e o famoso chapéu de artista. A surpresa vem em seguida. Ao receberem uma contribuição de qualquer valor, as estátuas começam a declamar poesias e convidam o público presente a participar de uma de uma prática de desenho ao ar livre, com lápis, carvão e aquarela.
A proposta é que espectadores se tornem também artistas, registrando no papel as poses das estátuas. Ao final de cada ação, o público poderá levar o desenho para casa ou ceder sua obra para o varal de exposição no próprio local.
O projeto é conduzido pelos performers Lucas Bueno e Maria Carol Werneck e com o apoio dos educadores Maria Paganelli e Maurício Einhorn, que irão estimular a participação do público.
“Nosso objetivo é que o espectador se surpreenda, se expresse, e, ao mesmo tempo, pratique a técnica do desenho. Esse é um projeto pensado para ser acessível, para que pessoas de qualquer idade possam interagir com a gente”, afirma o artista Lucas Bueno.
As apresentações serão gravadas e um documentário de curta-duração será produzido e disponibilizado no Youtube. Também haverá uma ação em Paraty, na Praça da Matriz, dia 29 de novembro.
O Projeto é financiado com recursos do Governo Federal, Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), através do edital Fluxos Fluminenses. Realização: Política Nacional Aldir Blanc, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, Ministério da Cultura, Governo Federal
Serviço
Dia 15/11, às 15h
Local: Quinta da Boa Vista