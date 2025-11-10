Inscrições abertas para concurso da Corte do Carnaval 2026 em São Gonçalo

Com o objetivo de resgatar o carnaval de rua na cidade, São Gonçalo se prepara para o Concurso da Corte do Carnaval de São Gonçalo 2026, que integra a programação oficial do projeto “Carnaval SG 2026 – O Carnaval da Retomada”, um marco histórico que representa a reconstrução do carnaval gonçalense após mais de uma década sem desfiles oficiais na cidade.

Inspirado nos concursos tradicionais do Rio de Janeiro e de outras capitais carnavalescas, o projeto visa eleger o 1º Rei Momo, a Rainha do Carnaval e suas 1ª e 2ª Princesas, personalidades que representarão oficialmente o espírito, a alegria e a diversidade do povo gonçalense durante o Carnaval da Retomada.

Para se inscreverem, os interessados deverão acessar o link até 30 de novembro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVDzPicsuGKzzgGZcWzpjozp61mAWkUOrOW__c9xbn9r7p6A/viewform?usp=header.

O evento será realizado no dia 6 de dezembro de 2025, no Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, sob coordenação da Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo (Liga SG).

A noite da grande final contará com atrações culturais e musicais, incluindo uma apresentação especial do G.R.E.S. Portela, símbolo máximo da tradição do samba carioca, abrilhantando ainda mais o momento que abrirá o ciclo oficial das festividades de 2026.

“Essa é uma oportunidade de resgatar a tradição da Corte Real do Carnaval, símbolo da festa popular e da identidade cultural gonçalense. Além de promover para nossa população mais um evento cultural”, afirmou a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

Como participar:

A Liga SG organizará o concurso em formato aberto ao público, com a participação direta das agremiações filiadas e das comunidades locais. Cada escola de samba filiada deverá indicar obrigatoriamente um candidato ao título de Rei Momo e uma ao título de Rainha do Carnaval.

Os blocos de carnaval e grupos culturais poderão indicar seus representantes de forma facultativa. Serão aceitas ainda inscrições independentes, para garantir acesso democrático e ampla representatividade.

Os participantes serão avaliados por uma comissão julgadora composta por representantes culturais, artistas, jornalistas e membros da sociedade civil. Os critérios de avaliação incluirão samba no pé; carisma e simpatia; comunicação e desenvoltura; presença de palco e engajamento com a cultura e a comunidade.

Os vencedores receberão prêmios em dinheiro e atuarão como embaixadores oficiais do Carnaval SG 2026. Além da premiação financeira, a Corte eleita participará dos principais eventos do Carnaval da Retomada, incluindo ações institucionais, desfiles, atividades educativas e representações oficiais junto à Prefeitura e à Secretaria de Turismo e Cultura.

Cronograma Proposto:

Lançamento do edital e inscrições: novembro 2025

Evento oficial e coroação da Corte: 6 de dezembro 2025

Atividades de representação da Corte: Janeiro a abril de 2026

Participação oficial na abertura dos desfiles: 21 de abril de 2026 (Arena São Gonçalo)