Oktoberfest: Evento da cultura cervejeira e alemã acontece no Caminho Niemeyer nos dias 14, 15 e 16 de novembro

A cidade de Niterói vai receber a 5ª edição da Oktoberfest. O evento busca difundir a cultura cervejeira e está programado para ocorrer nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Caminho Niemeyer, com entrada franca.



Por meio do evento, os organizadores tentam levar para um número maior de pessoas a cultura cervejeira e também a alemã, país conhecido pela qualidade de suas bebidas fermentadas. O Caminho Niemeyer foi escolhido a dedo, pois é um dos principais cartões-postais da cidade, cercado por obras do arquiteto Oscar Niemeyer e com uma vista belíssima da Baía da Guanabara.

A estrutura para receber o público será composta por diversos setores, marcados por uma decoração temática da cultura alemã. A Oktoberfest contará com um palco alternativo (com jogos etílicos), área de games, food trucks, bares e chopes artesanais, lounge, mega palco e mega praça de alimentação.

O evento terá uma área de jogos, shows e praça de alimentação | Foto: Divulgação

As crianças também não ficarão de fora da diversão, pois o evento contará com uma área kids com brinquedos e atividades seguras.

Além de oferecer mais conhecimento sobre a bebida fermentada mais consumida no Brasil, o evento também proporciona diversão para os frequentadores, por meio de jogos como o teste cego, campeonato de chope a metro, gira-gira shot, carregamento de barril, gargalo, xadrez beer e beer pong.

Os amantes da música não deixarão de cantar e dançar. O repertório musical ficará sob a responsabilidade das bandas Celeiro, O Coro, Intimistas, Bloody Mary, Mullatto, Lara Zuzarte e também contará com um karaokê.