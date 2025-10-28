Prêmio Jabuti 2025: Conheça os vencedores de cada categoria
Cerimônia no Theatro Municipal do Rio celebrou os destaques da literatura brasileira na noite de ontem (27)
O jornalista e escritor Ruy Castro foi o grande vencedor do Prêmio Jabuti 2025, com o livro “O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim”, publicado pela Companhia das Letras. A obra levou o título de Livro do Ano e também venceu na categoria Crônica, consolidando mais uma vez o autor como um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Entre os finalistas, figuraram autores da região como a escritora maricaense Roseana Murray, com o “O braço mágico” em co-autoria de Fernando Zenshô.
A cerimônia da 67ª edição do prêmio, organizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), aconteceu na noite dessa segunda-feira (27), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O evento, apresentado por Marisa Orth e Silvio Guindane, distribuiu prêmios em 23 categorias, reunidas nos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Cada vencedor recebeu a tradicional estatueta do Jabuti e R$ 5 mil, enquanto o autor do Livro do Ano levou R$ 70 mil e uma viagem à Feira do Livro de Londres, que neste ano celebra o Ano da Cultura Brasil–Reino Unido.
Segundo a organização, o processo de curadoria e julgamento contou com a participação de mais de 60 jurados.
Homenagem a Ana Maria Machado
A jornalista e escritora Ana Maria Machado foi a Personalidade Literária de 2025. Três vezes vencedora do Jabuti — em 1978, 1997 e 2000 —, ela foi homenageada por sua contribuição à literatura brasileira, com destaque para as obras “História Meio ao Contrário”, “Esta Força Estranha” e “Fiz Voar Meu Chapéu”.
Vencedores do Prêmio Jabuti 2025
Livro do Ano
“O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim”, Ruy Castro | Editora Companhia das Letras — VENCEDOR
Eixo: Literatura
Conto
“A bomba e outros contos de futebol”, David Butter | Editora Mórula Editorial
“Breve inventário de pequenas solidões”, Tiago Feijó | Editora Penalux
“Dores em salva”, Elimário Cardozo | Editora Patuá — VENCEDOR
“Esboços naturais”, Cavito | Editora Laranja Original
“Nós que nos amávamos tanto”, Laís Araruna de Aquino | Editora Cachalote
Crônica
“Geografia do tempo”, Ary Quintella | Editora Andrea Jakobsson Estúdio
“Meia palavra basta”, Francisco Bosco | Editora Record
“O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim”, Ruy Castro | Editora Companhia das Letras — VENCEDOR
“Se eu soubesse: para maiores de 40 anos”, Carpinejar | Editora Bertrand Brasil
“Tempo e outros tempos”, Carlos Heitor Cony (em memória) | Editora Nova Fronteira
Histórias em Quadrinhos
“Mais uma história para o velho Smith”, Orlandeli | Editora Gambatte — VENCEDOR
“Não sou Orlando”, Helena Cunha | Editora Obra Independente
“Pigmento”, Aline Zouvi | Editora Quadrinhos na Cia.
“Quando nasce a autoestima?”, Jefferson Costa e Regiane Braz | Editora Orí
“Superpunk”, Guilherme Petreca e Mirtes Santana | Editora Pipoca & Nanquim
Infantil
“Estações”, Daniel Munduruku e Marilda Castanha | Editora Moderna — VENCEDOR
“Maior museu do mundo”, Caio Zero | Editora Pulo do Gato
“O braço mágico”, Fernando Zenshô e Roseana Murray | Editora Estrela Cultural
“Quem é esse?”, Mariana Demuth e Sabrina Berardocco | Editora Piu
“Você dorme como um monstro?”, Guilherme Karsten | Editora HarperKids
Juvenil
“Conhori e as Icamiabas: guerreiras da Amazônia”, Eliane Potiguara e Tainan Rocha | Editora do Brasil
“Marefasto”, Juan Glavemburgo | Editoras Flyve, Voe/Algoz
“O Silêncio de Kazuki”, André Kondo | Editora Telucazu Edições — VENCEDOR
“Quando minha mãe voou no 14-Bis”, Cris Eich e Penélope Martins | Editora PeraBook
“Tia Ciata, a grande mãe do samba”, Nei Lopes e Rui de Oliveira | Editora Nova Fronteira
Poesia
“Cahier de Poésie 3”, Michel Thiollent | Editora Scortecci
“Livro de erros”, Maria Lúcia Dal Farra | Editora Iluminuras
“O lado esquerdo”, Manoel Ricardo de Lima | Mórula Editorial
“Poesia reunida [1966–2009]”, Maria do Carmo Ferreira, Fabrício Marques e Silvana Guimarães (orgs.) | Editora Martelo
“Respiro”, Armando Freitas Filho | Editora Companhia das Letras — VENCEDOR
Romance de Entretenimento
“A casa da ópera de Manoel Luiz”, Celso Taddei | Editora Mondru
“As fronteiras de Oline”, Rafael Zoehler | Editora Patuá — VENCEDOR
“Boas meninas se afogam em silêncio”, Andressa Tabaczinski | Editora Rocco
“O amor e sua fome”, Lorena Portela | Editora Todavia
“Uma família feliz”, Raphael Montes | Editora Companhia das Letras
Romance Literário
“A extraordinária Zona Norte”, Alberto Mussa | Editora Todavia
“Bambino a Roma: ficção”, Chico Buarque | Editora Companhia das Letras
“De onde eles vêm”, Jeferson Tenório | Editora Companhia das Letras
“Escalavra”, Marcelino Freire | Editora Amarcord
“Vento em setembro”, Tony Bellotto | Editora Companhia das Letras — VENCEDOR
Eixo: Não Ficção
Artes
“Fotobiografia Naná: do Recife para o mundo”, Augusto Lins Soares (org.) | Editora Cepe
“Manifestações ambientais, de Hélio Oiticica”, Celso Favaretto e Paula Braga | Editora Edusp
“Os últimos filhos da floresta”, Ricardo Martins | Editora Nômades
“Rebeldes e marginais: cultura nos anos de chumbo, 1960–1970”, Heloísa Teixeira (em memória) | Editora Bazar do Tempo
“Thomaz Farkas, todomundo”, Juliano Gomes, Kiko Farkas, Rosely Nakagawa e Sergio Burgi (orgs.) | Instituto Moreira Salles — VENCEDOR
Biografia e Reportagem
“A bem-amada”, Delmo Moreira | Editora Todavia
“Longe do ninho”, Daniela Arbex | Editora Intrínseca — VENCEDOR
“Memórias”, Rubens Ricupero | Editora Unesp
“O indomável”, Jamil Chade | Editora Record
“O púlpito”, Anna Virginia Balloussier | Editora Todavia
Economia Criativa
“Caminhos abertos”, Riq Lima | Folhas de Relva
“De Marte à favela”, Aline Midlej e Edu Lyra | Planeta do Brasil
“Ensaio sobre o cancelamento”, Pedro Tourinho | Editora Planeta do Brasil — VENCEDOR
“Modativismo”, Carol Barreto | Editora Paralela
“Plenitude na envelhescência – Vol. II”, Corina Costa Ramos (org.) | Obra Independente
Educação
“Carta de uma orientadora”, Debora Diniz | Civilização Brasileira
“De onde surgem as grandes ideias?”, Larissa Santos | Editora Labrador
“História econômica da escola”, Diana Gonçalves Vidal e Wiara Rosa Alcântara | Editora Unesp
“Letramento racial”, Adilson José Moreira | Editora Contracorrente — VENCEDOR
“Vamos falar de relações raciais?”, Cidinha da Silva | Editora Autêntica
Negócios
“A essência de empreender”, Miguel Krigsner | Editora Portfolio-Penguin — VENCEDOR
“A força do ESG”, Ricardo Ribeiro Alves | Editora Alta Books
“A trinca: jornada da liberdade”, Caio Carneiro, Flávio Augusto e Joel Jota | Editora Buzz
“Aprenda a negociar com o mundo árabe”, Rafael Solimeo | Editora Labrador
“Calma sob pressão”, Henrique Meirelles | Editora Planeta do Brasil
Saúde e Bem-Estar
“A arte de amar”, Christian Dunker | Editora Record
“Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes”, Monja Coen | Planeta do Brasil
“Felicidade ordinária”, Vera Iaconelli | Editora Zahar — VENCEDOR
“Medicina excessiva”, Guilherme Santiago Mendes | Editora Labrador
“O lugar do sofrimento na cultura contemporânea”, Mariama Augusto Furtado | Editora Summus Editorial
“Ser feliz: é possível?”, Gustavo Arns e Monja Coen | Editora Papirus 7 Mares
Eixo: Produção Editorial
Capa
“Acrobata”, Kiko Farkas | Editora Companhia das Letras — VENCEDOR
“Alto e bom som”, Gustavo Piqueira | Editora Edusp
“Bonito pra chover”, Vitor Cesar Junior | Editora Pinacoteca do Ceará
“Em alguma parte alguma”, Elaine Ramos | Editora Companhia das Letras
“Funil”, Alexandre Gama | Obra Independente
Ilustração
“As aventuras de Vitório”, Veridiana Scarpelli | Companhia das Letrinhas
“Bento vento tempo”, Nelson Cruz | Companhia das Letrinhas — VENCEDOR
“Cabeça de pedra”, Renata Bueno | Editora Elo
“Submersos”, Vitor Bellicanta | Editora Caixote
“The Dhow”, Victor Sales | Obra Independente
Projeto Gráfico
“[A construção]”, Elaine Ramos | Editora Ubu
“Abdias Nascimento e o museu de arte negra”, Estúdio Campo | Instituto Inhotim
“Alexandre Herchcovitch: 30 anos além da moda”, Museu Judaico de São Paulo | Editora Museu Judaico
“Anjos cruéis”, Christiano Menezes e Chico de Assis | Editora Darkside
“Palavra”, Felipe Carnevalli, Paula Lobato e Vitor Cesar | Instituto Tomie Ohtake — VENCEDOR
Tradução
“A palavra e o fio”, Dirce Waltrick do Amarante | Editora Iluminuras
“As aventuras de Pinóquio”, Vanessa Carneiro Rodrigues | Editora Maralto
“Byron: poemas, cartas, diários & c.”, André Vallias | Editora Perspectiva — VENCEDOR
“O livro africano sem título”, Tiganá Santana | Editora Cobogó
“Odes: Horácio”, Guilherme Gontijo Flores | Editora Autêntica
Eixo: Inovação
Escritor Estreante – Poesia
“Maracujá interrompida”, Luis Osete | Editora Cepe — VENCEDOR
“Ninguém morreu naquele outono”, Manoella Valadares | Editora Telaranha
“O sal e a sede”, Guilherme Amorim | Editora Urutau
“Refinaria”, Rodrigo Cabral | Editora Sophia
“Touros e lagartos”, Luana Bruno | Editora Urutau
Escritor Estreante – Romance
“À sombra de Fausto”, Nelson Ricardo Reis | Editora Quixote+Do
“Diários da Caserna”, Rubens Pierrotti Junior | Editora Labrador
“Flor do Mandacaru”, Claudionor de Oliveira Junior | Editora Página Nova
“O labirinto do corpo”, Daniel Carvalho Laier | Editora Sétimo Selo
“Sangue Neon”, Marcelo Henrique Silva | Editora Faria e Silva — VENCEDOR
Fomento à Leitura
AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana, Aline Cântia — VENCEDOR
Clube de Leitura Ossos de Pássaro | Thais Pessanha
Festival Pernambucano de Literatura Negra | Jaqueline Fraga
Leia Mulheres | Juliana Leuenroth
Literatura Acessível – 10 anos | Instituto Incluir
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
“A maldição das flores”, Planeta do Brasil / Amazon Crossing
“A pediatra”, Companhia das Letras / Bokförlaget Tranan
“Baviera tropical”, Todavia / Diversion Books
“BRABA – antologia brasileira de quadrinhos”, Mino / Fantagraphics Books — VENCEDOR
“O crime do bom nazista”, Todavia / Sellerio Editore Palermo