Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3706 | Euro R$ 6,2508
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Prêmio Jabuti 2025: Conheça os vencedores de cada categoria

Cerimônia no Theatro Municipal do Rio celebrou os destaques da literatura brasileira na noite de ontem (27)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de outubro de 2025 - 11:10
Prêmio está na 67ª edição
Prêmio está na 67ª edição -

O jornalista e escritor Ruy Castro foi o grande vencedor do Prêmio Jabuti 2025, com o livro “O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim”, publicado pela Companhia das Letras. A obra levou o título de Livro do Ano e também venceu na categoria Crônica, consolidando mais uma vez o autor como um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Entre os finalistas, figuraram autores da região como a escritora maricaense Roseana Murray, com o “O braço mágico” em co-autoria de Fernando Zenshô.

Roseana Murray, autora de 'O braço mágico'
Roseana Murray, autora de 'O braço mágico' |  Foto: Divulgação

A cerimônia da 67ª edição do prêmio, organizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), aconteceu na noite dessa segunda-feira (27), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O evento, apresentado por Marisa Orth e Silvio Guindane, distribuiu prêmios em 23 categorias, reunidas nos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Cada vencedor recebeu a tradicional estatueta do Jabuti e R$ 5 mil, enquanto o autor do Livro do Ano levou R$ 70 mil e uma viagem à Feira do Livro de Londres, que neste ano celebra o Ano da Cultura Brasil–Reino Unido.

Ruy Castro venceu O livro do Ano: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim
Ruy Castro venceu O livro do Ano: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim |  Foto: Divulgação

Segundo a organização, o processo de curadoria e julgamento contou com a participação de mais de 60 jurados.

Tony Bellotto venceu na categoria Romance Literário com 'Vento sem setembro'
Tony Bellotto venceu na categoria Romance Literário com 'Vento sem setembro' |  Foto: Divulgação

Homenagem a Ana Maria Machado

A jornalista e escritora Ana Maria Machado foi a Personalidade Literária de 2025. Três vezes vencedora do Jabuti — em 1978, 1997 e 2000 —, ela foi homenageada por sua contribuição à literatura brasileira, com destaque para as obras “História Meio ao Contrário”, “Esta Força Estranha” e “Fiz Voar Meu Chapéu”.

Vencedores do Prêmio Jabuti 2025

Livro do Ano

“O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim”, Ruy Castro | Editora Companhia das Letras — VENCEDOR

Eixo: Literatura

Conto

“A bomba e outros contos de futebol”, David Butter | Editora Mórula Editorial

“Breve inventário de pequenas solidões”, Tiago Feijó | Editora Penalux

“Dores em salva”, Elimário Cardozo | Editora Patuá — VENCEDOR

“Esboços naturais”, Cavito | Editora Laranja Original

“Nós que nos amávamos tanto”, Laís Araruna de Aquino | Editora Cachalote

Crônica

“Geografia do tempo”, Ary Quintella | Editora Andrea Jakobsson Estúdio

“Meia palavra basta”, Francisco Bosco | Editora Record

“O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim”, Ruy Castro | Editora Companhia das Letras — VENCEDOR

“Se eu soubesse: para maiores de 40 anos”, Carpinejar | Editora Bertrand Brasil

“Tempo e outros tempos”, Carlos Heitor Cony (em memória) | Editora Nova Fronteira

Histórias em Quadrinhos

“Mais uma história para o velho Smith”, Orlandeli | Editora Gambatte — VENCEDOR

“Não sou Orlando”, Helena Cunha | Editora Obra Independente

“Pigmento”, Aline Zouvi | Editora Quadrinhos na Cia.

“Quando nasce a autoestima?”, Jefferson Costa e Regiane Braz | Editora Orí

“Superpunk”, Guilherme Petreca e Mirtes Santana | Editora Pipoca & Nanquim

Infantil

“Estações”, Daniel Munduruku e Marilda Castanha | Editora Moderna — VENCEDOR

“Maior museu do mundo”, Caio Zero | Editora Pulo do Gato

“O braço mágico”, Fernando Zenshô e Roseana Murray | Editora Estrela Cultural

“Quem é esse?”, Mariana Demuth e Sabrina Berardocco | Editora Piu

“Você dorme como um monstro?”, Guilherme Karsten | Editora HarperKids

Juvenil

“Conhori e as Icamiabas: guerreiras da Amazônia”, Eliane Potiguara e Tainan Rocha | Editora do Brasil

“Marefasto”, Juan Glavemburgo | Editoras Flyve, Voe/Algoz

“O Silêncio de Kazuki”, André Kondo | Editora Telucazu Edições — VENCEDOR

“Quando minha mãe voou no 14-Bis”, Cris Eich e Penélope Martins | Editora PeraBook

“Tia Ciata, a grande mãe do samba”, Nei Lopes e Rui de Oliveira | Editora Nova Fronteira

Poesia

“Cahier de Poésie 3”, Michel Thiollent | Editora Scortecci

“Livro de erros”, Maria Lúcia Dal Farra | Editora Iluminuras

“O lado esquerdo”, Manoel Ricardo de Lima | Mórula Editorial

“Poesia reunida [1966–2009]”, Maria do Carmo Ferreira, Fabrício Marques e Silvana Guimarães (orgs.) | Editora Martelo

“Respiro”, Armando Freitas Filho | Editora Companhia das Letras — VENCEDOR

Romance de Entretenimento

“A casa da ópera de Manoel Luiz”, Celso Taddei | Editora Mondru

“As fronteiras de Oline”, Rafael Zoehler | Editora Patuá — VENCEDOR

“Boas meninas se afogam em silêncio”, Andressa Tabaczinski | Editora Rocco

“O amor e sua fome”, Lorena Portela | Editora Todavia

“Uma família feliz”, Raphael Montes | Editora Companhia das Letras

Romance Literário

“A extraordinária Zona Norte”, Alberto Mussa | Editora Todavia

“Bambino a Roma: ficção”, Chico Buarque | Editora Companhia das Letras

“De onde eles vêm”, Jeferson Tenório | Editora Companhia das Letras

“Escalavra”, Marcelino Freire | Editora Amarcord

“Vento em setembro”, Tony Bellotto | Editora Companhia das Letras — VENCEDOR

Eixo: Não Ficção

Artes

“Fotobiografia Naná: do Recife para o mundo”, Augusto Lins Soares (org.) | Editora Cepe

“Manifestações ambientais, de Hélio Oiticica”, Celso Favaretto e Paula Braga | Editora Edusp

“Os últimos filhos da floresta”, Ricardo Martins | Editora Nômades

“Rebeldes e marginais: cultura nos anos de chumbo, 1960–1970”, Heloísa Teixeira (em memória) | Editora Bazar do Tempo

“Thomaz Farkas, todomundo”, Juliano Gomes, Kiko Farkas, Rosely Nakagawa e Sergio Burgi (orgs.) | Instituto Moreira Salles — VENCEDOR

Biografia e Reportagem

“A bem-amada”, Delmo Moreira | Editora Todavia

“Longe do ninho”, Daniela Arbex | Editora Intrínseca — VENCEDOR

“Memórias”, Rubens Ricupero | Editora Unesp

“O indomável”, Jamil Chade | Editora Record

“O púlpito”, Anna Virginia Balloussier | Editora Todavia

Economia Criativa

“Caminhos abertos”, Riq Lima | Folhas de Relva

“De Marte à favela”, Aline Midlej e Edu Lyra | Planeta do Brasil

“Ensaio sobre o cancelamento”, Pedro Tourinho | Editora Planeta do Brasil — VENCEDOR

“Modativismo”, Carol Barreto | Editora Paralela

“Plenitude na envelhescência – Vol. II”, Corina Costa Ramos (org.) | Obra Independente

Educação

“Carta de uma orientadora”, Debora Diniz | Civilização Brasileira

“De onde surgem as grandes ideias?”, Larissa Santos | Editora Labrador

“História econômica da escola”, Diana Gonçalves Vidal e Wiara Rosa Alcântara | Editora Unesp

“Letramento racial”, Adilson José Moreira | Editora Contracorrente — VENCEDOR

“Vamos falar de relações raciais?”, Cidinha da Silva | Editora Autêntica

Negócios

“A essência de empreender”, Miguel Krigsner | Editora Portfolio-Penguin — VENCEDOR

“A força do ESG”, Ricardo Ribeiro Alves | Editora Alta Books

“A trinca: jornada da liberdade”, Caio Carneiro, Flávio Augusto e Joel Jota | Editora Buzz

“Aprenda a negociar com o mundo árabe”, Rafael Solimeo | Editora Labrador

“Calma sob pressão”, Henrique Meirelles | Editora Planeta do Brasil

Saúde e Bem-Estar

“A arte de amar”, Christian Dunker | Editora Record

“Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes”, Monja Coen | Planeta do Brasil

“Felicidade ordinária”, Vera Iaconelli | Editora Zahar — VENCEDOR

“Medicina excessiva”, Guilherme Santiago Mendes | Editora Labrador

“O lugar do sofrimento na cultura contemporânea”, Mariama Augusto Furtado | Editora Summus Editorial

“Ser feliz: é possível?”, Gustavo Arns e Monja Coen | Editora Papirus 7 Mares

Eixo: Produção Editorial

Capa

“Acrobata”, Kiko Farkas | Editora Companhia das Letras — VENCEDOR

“Alto e bom som”, Gustavo Piqueira | Editora Edusp

“Bonito pra chover”, Vitor Cesar Junior | Editora Pinacoteca do Ceará

“Em alguma parte alguma”, Elaine Ramos | Editora Companhia das Letras

“Funil”, Alexandre Gama | Obra Independente

Ilustração

“As aventuras de Vitório”, Veridiana Scarpelli | Companhia das Letrinhas

“Bento vento tempo”, Nelson Cruz | Companhia das Letrinhas — VENCEDOR

“Cabeça de pedra”, Renata Bueno | Editora Elo

“Submersos”, Vitor Bellicanta | Editora Caixote

“The Dhow”, Victor Sales | Obra Independente

Projeto Gráfico

“[A construção]”, Elaine Ramos | Editora Ubu

“Abdias Nascimento e o museu de arte negra”, Estúdio Campo | Instituto Inhotim

“Alexandre Herchcovitch: 30 anos além da moda”, Museu Judaico de São Paulo | Editora Museu Judaico

“Anjos cruéis”, Christiano Menezes e Chico de Assis | Editora Darkside

“Palavra”, Felipe Carnevalli, Paula Lobato e Vitor Cesar | Instituto Tomie Ohtake — VENCEDOR

Tradução

“A palavra e o fio”, Dirce Waltrick do Amarante | Editora Iluminuras

“As aventuras de Pinóquio”, Vanessa Carneiro Rodrigues | Editora Maralto

“Byron: poemas, cartas, diários & c.”, André Vallias | Editora Perspectiva — VENCEDOR

“O livro africano sem título”, Tiganá Santana | Editora Cobogó

“Odes: Horácio”, Guilherme Gontijo Flores | Editora Autêntica

Eixo: Inovação

Escritor Estreante – Poesia

“Maracujá interrompida”, Luis Osete | Editora Cepe — VENCEDOR

“Ninguém morreu naquele outono”, Manoella Valadares | Editora Telaranha

“O sal e a sede”, Guilherme Amorim | Editora Urutau

“Refinaria”, Rodrigo Cabral | Editora Sophia

“Touros e lagartos”, Luana Bruno | Editora Urutau

Escritor Estreante – Romance

“À sombra de Fausto”, Nelson Ricardo Reis | Editora Quixote+Do

“Diários da Caserna”, Rubens Pierrotti Junior | Editora Labrador

“Flor do Mandacaru”, Claudionor de Oliveira Junior | Editora Página Nova

“O labirinto do corpo”, Daniel Carvalho Laier | Editora Sétimo Selo

“Sangue Neon”, Marcelo Henrique Silva | Editora Faria e Silva — VENCEDOR

Fomento à Leitura

AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana, Aline Cântia — VENCEDOR

Clube de Leitura Ossos de Pássaro | Thais Pessanha

Festival Pernambucano de Literatura Negra | Jaqueline Fraga

Leia Mulheres | Juliana Leuenroth

Literatura Acessível – 10 anos | Instituto Incluir

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

“A maldição das flores”, Planeta do Brasil / Amazon Crossing

“A pediatra”, Companhia das Letras / Bokförlaget Tranan

“Baviera tropical”, Todavia / Diversion Books

“BRABA – antologia brasileira de quadrinhos”, Mino / Fantagraphics Books — VENCEDOR

“O crime do bom nazista”, Todavia / Sellerio Editore Palermo

Matérias Relacionadas