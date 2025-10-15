BioParque do Rio prorroga promoção de ingressos a R$10 para o Mês das Crianças e apresenta o Reino dos Axolotes

Cada criança deve estar acompanhada por um adulto que adquira ingresso da categoria inteira - Foto: Divulgação/Bioparque

Cada criança deve estar acompanhada por um adulto que adquira ingresso da categoria inteira - Foto: Divulgação/Bioparque

O BioParque do Rio prorrogou até 31 de outubro a promoção especial de ingressos em comemoração ao Dia das Crianças. Até essa data, crianças de 3 a 11 anos poderão visitar o zoológico pagando apenas R$10 (compra exclusiva no site oficial). Cada criança deve estar acompanhada por um adulto que adquira ingresso da categoria inteira. Menores de 3 anos têm entrada gratuita durante todo o ano.

A grande novidade do mês é o Reino dos Axolotes, inaugurado em 4 de outubro. O espaço apresenta um dos animais mais fascinantes do planeta, originário do México e envolto em mitos ancestrais. Em um cenário inspirado no Día de Muertos e nos canais de Xochimilco, os visitantes podem conhecer a história e os desafios de conservação da espécie, que mantém características larvais mesmo na fase adulta.

Os axolotes chegaram ao BioParque do Rio após serem apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em 2022, vítimas do tráfico. Resgatados em condições precárias, foram acolhidos no Bioparque Pantanal, onde se reproduziram. Em maio de 2025, o grupo foi transferido ao Rio e acompanhado tecnicamente pelo AquaRio até a abertura do novo espaço no zoológico.

Diversão para toda a família

O passeio conta com outros atrativos como tirolesa, brinquedos infláveis, parquinho com chafariz e uma área gastronômica variada, com opções como Burger da Beca, Boteco do Tião e Restaurante dos Primatas. O parque possui loja de souvenires e estacionamento no local.

Serviço:

BioParque do Rio: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n - São Cristóvão – RJ

Funcionamento: Quarta a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)

Ingressos: site