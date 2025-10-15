Itaguaí recebe Festa Literária com programação gratuita voltada para crianças e famílias

A cidade de Itaguaí é palco da Festa Literária Criança Arteira até 20 de outubro. O evento oferece uma programação gratuita voltada para crianças, famílias, educadores e escritores da região. As atividades serão realizadas em espaços culturais e sociais da cidade: Quadra Comunitária Estrela do Céu, Casa de Cultura Marise Moreira Brito, APAE Itaguaí, Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde, Centro Educacional Travessia e também em plataformas digitais.

Idealizada pela Paiol Cultural, a iniciativa busca democratizar o acesso à literatura infantil, estimular o hábito da leitura desde a infância e fortalecer a cena literária local. A programação inclui espetáculos teatrais, oficinas criativas, rodas de conversa com autores, sessões de contação de histórias e workshops para educadores, além da distribuição gratuita de 100 livros infantis para as crianças.

A Festa Literária Criança Arteira Itaguaí é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e Paiol Cultural. O projeto também conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Itaguaí e da APAE Itaguaí.

A Paiol Cultural, idealiza e implementa ações de impacto e transformação social com crianças em territórios da periferia desde 2018. “A Festa Literária Criança Arteira nasce do desejo de ver a literatura ocupando os espaços da cidade e da vida das crianças. É sobre encantamento, escuta e pertencimento. Queremos que cada criança tenha a oportunidade de acessar livros, se veja nas histórias e se reconheça como leitora desde cedo”, afirma Jessica Santos, fundadora e diretora executiva da Paiol Cultural.

Espetáculos, oficinas e contações de histórias

A programação valoriza a experiência literária como prática cultural e afetiva. Espetáculos teatrais como Num Miado de Estrelas, Charada no Mar e Memórias Malcriadas, apresentados por Bela Lopes e a Cia Casa Verde, levam ao palco histórias que celebram a infância e o cotidiano das crianças.

As oficinas também ganham destaque, com propostas que unem arte, leitura e memória. A jornalista e bordadeira Karen Souza conduz a oficina Bordado e Poesia, enquanto Jacque Akalo apresenta Fuxicando, voltada à educação literária antirracista, além de contação de histórias com temáticas da cultura afro-brasileira.

Rodas de conversa e formação de educadores

As rodas de conversa reúnem autores e especialistas para debater temas como infância, território, imaginação e representatividade. Entre os destaques estão Sonia Rosa, Otávio Júnior, Yago Eloy, Regina Esteves, Aline Lourenço, Elaine Marcelina, Tatiane Oliveira e Ananda Luz.

As formações para educadores abordam os desafios da leitura no mundo digital e estratégias para formar leitores desde a primeira infância. Os encontros online terão a participação de especialistas como Heloísa Carreiro, Milena Passos, Juê Oliveira, Ananda Luz e Nahyá Nogueira. Já o encontro presencial terá como tema ancestralidade, oralidade e debater ancestralidade, oralidade e literatura com Karen Lamengo e Julia Vidal.

Segundo dados da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, mais de 50% das crianças na educação infantil não têm acesso a momentos de leitura literária. A Festa Literária Criança Arteira surge como resposta a esse cenário, promovendo o livro como ferramenta de transformação social e desenvolvimento integral.

Patrocinada pela Vale por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a iniciativa reafirma o compromisso com a valorização da cultura local, o fortalecimento da economia criativa e a formação de novos leitores. A programação completa você confere em no Instagram da Paiol Cultural ou no site paiolcultural.com.br

Programação Completa:

14/10 – Casa de Cultura

Local: Casa de Cultura Marise Moreira de Brito Estrada do Trapiche - Centro (antiga estação de trem)

9h às 16h – Oficina + Contação de História

Espetáculo: Num Miado de Estrelas – com Bela Lopes e Cia Casa Verde

19h – Formação para Educadores (Online – YouTube)

Tema: “Largue esse celular e pegue um livro!”

Com: Heloisa Carreiro e Milena Passos

15/10 - Online e presencial

10h – Roda de conversa (Online – YouTube)

Tema: A experiência da leitura na primeira infância

Com: Juê Oliveira, Ananda Luz e a mediadora Nahyá Nogueira

10h – Oficina Bordado e Poesia – APAE Itaguaí

Com: Karen Souza

19h – Roda de Conversa com Autores (Online – Instagram @paiolcultural)

Tema: A infância como inspiração

Com: Rosemary Gomes, Silvania de Oliveira, Michelle Corrêia e Marcelo Aceti

16/10 - Online e presencial

14h – Contação de Histórias – Centro de Memória dos Povos Originários Local: Shopping Pátio Mix Costa Verde - Rodovia Rio Santos, s/n - lote b - Loja 1053

14h – Oficina Fuxicando – APAE Itaguaí. Local: Rua Eduardo de Oliveira Junior quadra 73 número 2526 (Ao lado da Escola Municipal Elmira Figueira)

Com: Jacque Akalo

18h – Roda de Conversa Presencial – Centro de Memória dos Povos Originários Local: Shopping Pátio Mix Costa Verde

Com: Tatiane Oliveira

17/10 - Online e presencial

Roda de conversa (Online – Instagram @paiolcultural)

Tema: Contar histórias, criar mundos – a força da imaginação na literatura infantil, com: Hanny Saraiva, Hellenice Ferreira e Nahyá Nogueira

18/10 – Quadra Comunitária Estrela do Céu

Local: Rua Eduardo de Oliveira Junior quadra 73 número 2526 (Ao lado da Escola Municipal Elmira Figueira) (APAE/Quadra/Colégio)

9h – Roda de Conversa: Territórios de Infância

Com: Regina Esteves, Aline Lourenço e Elaine Marcelina

10h – Contação de Histórias / Oficinas de arte / Espaço de leitura

11h30 – Espetáculo Charada no Mar – com Bela Lopes

13h30 – Roda de Conversa: Infâncias, Imaginação e Encantamento

Com: Sonia Rosa, Yago Eloy, Otávio Júnior e Nahyá Nogueira

14h30 – Contação de Histórias – com Jacque Akalo

15h – Oficinas de arte e Espaço de leitura

15h30 – Espetáculo Memórias Malcriadas – com Cia Casa Verde

20/10 – Centro Educacional Travessia

Local: Rua Dr. Celestino, 40 Itaguaí

14h às 17h – Formação para Educadores

Tema: Ancestralidade, Oralidade e Literatura – caminhos para formar leitores na infância, com: Karen Lamego e Julia Vidal

Serviço

Data: 14 a 20 de outubro de 2025

Locais: Quadra comunitária Estrela do Céu

Casa de Cultura, APAE Itaguaí, Centro Educacional Travessia, entre outros

Programação completa: Instagram @paiolcultural