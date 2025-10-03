Instagram Facebook Twitter Whatsapp
11ª edição do Troféu Arte em Movimento celebra artistas gonçalenses com premiação na FFP-UERJ

Cerimônia acontece no dia 9 de outubro, quinta-feira, a partir das 15h

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de outubro de 2025 - 10:31
FFP-Uerj
FFP-Uerj -

A cidade de São Gonçalo será palco, no dia 9 de outubro de 2025, da 11ª edição do Troféu Arte em Movimento, uma das maiores celebrações independentes de reconhecimento artístico e cultural do país. O evento acontece na Faculdade de Formação de Professores da UERJ (FFP-UERJ), das 15h às 21h, reunindo artistas, escritores, músicos, produtores culturais e representantes de diversas áreas da arte e da cultura.

Criado em 2015 pelo artista plástico José Pereira de Souza, conhecido como Zép, o prêmio nasceu de forma afetiva, como um gesto de gratidão aos artistas que participaram de uma de suas exposições de mandalas em Diadema (SP). Desde então, ganhou dimensão nacional e internacional, chegando à Europa, África e América Latina.

O diferencial da premiação está em sua essência: não há categorias, melhores ou piores, vencedores ou vencidos. Todos os contemplados recebem o troféu como reconhecimento por sua contribuição à cultura. O objeto artístico, confeccionado pelas mãos de Zép, é oferecido sem custos aos trofelistas, simbolizando a arte como linguagem universal e em constante movimento.

Em São Gonçalo, a primeira edição ocorreu em 2024 e agora retorna em 2025 pelas mãos da comissão formada por Viviane Mendonça, Zé Salvador, Nilze Benedicto e Pedro Garrido, com aval do criador. Neste ano, Zép disponibilizou cerca de 1.110 troféus para o Brasil, dos quais 70 serão entregues a artistas e agentes culturais gonçalenses.

Entre os homenageados estão escritores, poetas, cordelistas, jornalistas, atores, cantores, músicos e acadêmicos. A entrega será conduzida pela comissão local e promete ser um encontro de celebração, reconhecimento e valorização da diversidade cultural.

Abaixo a lista completa dos homenageados:

Homenageados 2025 – São Gonçalo

Adilcilene Pereira 

Adilson Costa Machado (Adilson DJ) 

Alberto D'Aviz 

Allan Motta 

Ana Lucia Chalita 

Ana Ramos Carnevali

Arildo D. Oliveira

Beth Gueiredo 

Bianca Roriz Nacif 

Cleidiane Montel 

Concita Cordeiro

Cristiane das Graças Pinto de Oliveira 

Dam Christovam 

Davi Paulo 

Declev Reyiner Dib-Ferreira 

Diana Balis (Gisele Sant`Ana Lemos) 

Dílson Lopes 

Evandro Lessa 

Gabriela Baranda Pedrogan

Geruza da Silva Cristiano (Geruza Ilha) 

Helena Kimer 

JC Gomes 

Jordão Pablo de Pão 

Julia Sobreira (Secretária de Cultura de São Gonçalo)

Junior Virjil 

Kaká Freitas

Leo Salo

Ligia Helena Pinheiro Carvalho 

Ligia Nascimento 

Lúcia Mattos

Lúcio Antonyos

Madalena Maria

Marcio Cerbella 

Marco Antônio Guayba 

Marcos Click 

Maria Helena Latini 

Maria Isaura

Miguel Arcanjo

Natália Mendonça 

Nay Toledo 

Nini Alcântara 

OCotta 

Palhaço Feliz (Luzernandes Oliveira) 

Patricia Batista Schunk

Paulo Fernandes 

Paulo Maia (professor de tupi) 

Professor Paulo Cesar

Rafaella Fragoso 

Renato Lannes

Robson Salles

Rosemary de Sá Fructuoso 

Ryhan Klein 

Rujany Martins 

Sammuel 

Sávio Ribeiro 

Selma Grupo

Simone Lacerda 

Simone Silva 

Sol de Paula 

Suelen Nunes Maia 

Suellen Carvalho

Suzane Veiga 

Thayanni Glória

Valeria Souza

Vania Chavão

Victor 

Vini Borges 

Viviane dos Santos Pereira 

William Mendonça 

Serviço

11ª edição do Troféu Arte em Movimento – São Gonçalo

Data: 9 de outubro de 2025

Horário: das 15h às 21h

Local: FFP UERJ – Rua Francisco Portela, 1470, Patronato – São Gonçalo (RJ)

Apresentação e entrega: Viviane Mendonça, Zé Salvador, Nilze Benedicto e Pedro Garrido

