11ª edição do Troféu Arte em Movimento celebra artistas gonçalenses com premiação na FFP-UERJ

A cidade de São Gonçalo será palco, no dia 9 de outubro de 2025, da 11ª edição do Troféu Arte em Movimento, uma das maiores celebrações independentes de reconhecimento artístico e cultural do país. O evento acontece na Faculdade de Formação de Professores da UERJ (FFP-UERJ), das 15h às 21h, reunindo artistas, escritores, músicos, produtores culturais e representantes de diversas áreas da arte e da cultura.

Criado em 2015 pelo artista plástico José Pereira de Souza, conhecido como Zép, o prêmio nasceu de forma afetiva, como um gesto de gratidão aos artistas que participaram de uma de suas exposições de mandalas em Diadema (SP). Desde então, ganhou dimensão nacional e internacional, chegando à Europa, África e América Latina.

O diferencial da premiação está em sua essência: não há categorias, melhores ou piores, vencedores ou vencidos. Todos os contemplados recebem o troféu como reconhecimento por sua contribuição à cultura. O objeto artístico, confeccionado pelas mãos de Zép, é oferecido sem custos aos trofelistas, simbolizando a arte como linguagem universal e em constante movimento.

Em São Gonçalo, a primeira edição ocorreu em 2024 e agora retorna em 2025 pelas mãos da comissão formada por Viviane Mendonça, Zé Salvador, Nilze Benedicto e Pedro Garrido, com aval do criador. Neste ano, Zép disponibilizou cerca de 1.110 troféus para o Brasil, dos quais 70 serão entregues a artistas e agentes culturais gonçalenses.

Entre os homenageados estão escritores, poetas, cordelistas, jornalistas, atores, cantores, músicos e acadêmicos. A entrega será conduzida pela comissão local e promete ser um encontro de celebração, reconhecimento e valorização da diversidade cultural.

Abaixo a lista completa dos homenageados:

Homenageados 2025 – São Gonçalo

Adilcilene Pereira

Adilson Costa Machado (Adilson DJ)

Alberto D'Aviz

Allan Motta

Ana Lucia Chalita

Ana Ramos Carnevali

Arildo D. Oliveira

Beth Gueiredo

Bianca Roriz Nacif

Cleidiane Montel

Concita Cordeiro

Cristiane das Graças Pinto de Oliveira

Dam Christovam

Davi Paulo

Declev Reyiner Dib-Ferreira

Diana Balis (Gisele Sant`Ana Lemos)

Dílson Lopes

Evandro Lessa

Gabriela Baranda Pedrogan

Geruza da Silva Cristiano (Geruza Ilha)

Helena Kimer

JC Gomes

Jordão Pablo de Pão

Julia Sobreira (Secretária de Cultura de São Gonçalo)

Junior Virjil

Kaká Freitas

Leo Salo

Ligia Helena Pinheiro Carvalho

Ligia Nascimento

Lúcia Mattos

Lúcio Antonyos

Madalena Maria

Marcio Cerbella

Marco Antônio Guayba

Marcos Click

Maria Helena Latini

Maria Isaura

Miguel Arcanjo

Natália Mendonça

Nay Toledo

Nini Alcântara

OCotta

Palhaço Feliz (Luzernandes Oliveira)

Patricia Batista Schunk

Paulo Fernandes

Paulo Maia (professor de tupi)

Professor Paulo Cesar

Rafaella Fragoso

Renato Lannes

Robson Salles

Rosemary de Sá Fructuoso

Ryhan Klein

Rujany Martins

Sammuel

Sávio Ribeiro

Selma Grupo

Simone Lacerda

Simone Silva

Sol de Paula

Suelen Nunes Maia

Suellen Carvalho

Suzane Veiga

Thayanni Glória

Valeria Souza

Vania Chavão

Victor

Vini Borges

Viviane dos Santos Pereira

William Mendonça

Serviço

11ª edição do Troféu Arte em Movimento – São Gonçalo

Data: 9 de outubro de 2025

Horário: das 15h às 21h

Local: FFP UERJ – Rua Francisco Portela, 1470, Patronato – São Gonçalo (RJ)

Apresentação e entrega: Viviane Mendonça, Zé Salvador, Nilze Benedicto e Pedro Garrido