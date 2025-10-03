11ª edição do Troféu Arte em Movimento celebra artistas gonçalenses com premiação na FFP-UERJ
Cerimônia acontece no dia 9 de outubro, quinta-feira, a partir das 15h
A cidade de São Gonçalo será palco, no dia 9 de outubro de 2025, da 11ª edição do Troféu Arte em Movimento, uma das maiores celebrações independentes de reconhecimento artístico e cultural do país. O evento acontece na Faculdade de Formação de Professores da UERJ (FFP-UERJ), das 15h às 21h, reunindo artistas, escritores, músicos, produtores culturais e representantes de diversas áreas da arte e da cultura.
Criado em 2015 pelo artista plástico José Pereira de Souza, conhecido como Zép, o prêmio nasceu de forma afetiva, como um gesto de gratidão aos artistas que participaram de uma de suas exposições de mandalas em Diadema (SP). Desde então, ganhou dimensão nacional e internacional, chegando à Europa, África e América Latina.
O diferencial da premiação está em sua essência: não há categorias, melhores ou piores, vencedores ou vencidos. Todos os contemplados recebem o troféu como reconhecimento por sua contribuição à cultura. O objeto artístico, confeccionado pelas mãos de Zép, é oferecido sem custos aos trofelistas, simbolizando a arte como linguagem universal e em constante movimento.
Em São Gonçalo, a primeira edição ocorreu em 2024 e agora retorna em 2025 pelas mãos da comissão formada por Viviane Mendonça, Zé Salvador, Nilze Benedicto e Pedro Garrido, com aval do criador. Neste ano, Zép disponibilizou cerca de 1.110 troféus para o Brasil, dos quais 70 serão entregues a artistas e agentes culturais gonçalenses.
Entre os homenageados estão escritores, poetas, cordelistas, jornalistas, atores, cantores, músicos e acadêmicos. A entrega será conduzida pela comissão local e promete ser um encontro de celebração, reconhecimento e valorização da diversidade cultural.
Abaixo a lista completa dos homenageados:
Homenageados 2025 – São Gonçalo
Adilcilene Pereira
Adilson Costa Machado (Adilson DJ)
Alberto D'Aviz
Allan Motta
Ana Lucia Chalita
Ana Ramos Carnevali
Arildo D. Oliveira
Beth Gueiredo
Bianca Roriz Nacif
Cleidiane Montel
Concita Cordeiro
Cristiane das Graças Pinto de Oliveira
Dam Christovam
Davi Paulo
Declev Reyiner Dib-Ferreira
Diana Balis (Gisele Sant`Ana Lemos)
Dílson Lopes
Evandro Lessa
Gabriela Baranda Pedrogan
Geruza da Silva Cristiano (Geruza Ilha)
Helena Kimer
JC Gomes
Jordão Pablo de Pão
Julia Sobreira (Secretária de Cultura de São Gonçalo)
Junior Virjil
Kaká Freitas
Leo Salo
Ligia Helena Pinheiro Carvalho
Ligia Nascimento
Lúcia Mattos
Lúcio Antonyos
Madalena Maria
Marcio Cerbella
Marco Antônio Guayba
Marcos Click
Maria Helena Latini
Maria Isaura
Miguel Arcanjo
Natália Mendonça
Nay Toledo
Nini Alcântara
OCotta
Palhaço Feliz (Luzernandes Oliveira)
Patricia Batista Schunk
Paulo Fernandes
Paulo Maia (professor de tupi)
Professor Paulo Cesar
Rafaella Fragoso
Renato Lannes
Robson Salles
Rosemary de Sá Fructuoso
Ryhan Klein
Rujany Martins
Sammuel
Sávio Ribeiro
Selma Grupo
Simone Lacerda
Simone Silva
Sol de Paula
Suelen Nunes Maia
Suellen Carvalho
Suzane Veiga
Thayanni Glória
Valeria Souza
Vania Chavão
Victor
Vini Borges
Viviane dos Santos Pereira
William Mendonça
Serviço
11ª edição do Troféu Arte em Movimento – São Gonçalo
Data: 9 de outubro de 2025
Horário: das 15h às 21h
Local: FFP UERJ – Rua Francisco Portela, 1470, Patronato – São Gonçalo (RJ)
Apresentação e entrega: Viviane Mendonça, Zé Salvador, Nilze Benedicto e Pedro Garrido