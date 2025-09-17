Musical ‘O Rei Leão – Está em Ti’ tem curta temporada no Theatro Municipal de Niterói

Após curta temporada em Niterói, o musical “O Rei Leão – Está em Ti”, da CIA JUKAH DE TEATRO, volta ao Theatro Municipal de Niterói nos dias 10, 11 e 12 de outubro. O elenco conta com mais de 40 atores e bailarinos, formados pela própria companhia, que atua na cidade desde 2009 e já formou centenas de profissionais.

A montagem apresenta uma experiência inovadora que alia ancestralidade africana, música, dança e teatro, voltada para crianças e adultos.

A produção narra a jornada de Simba, um filhote de leão curioso e sonhador, em uma aventura de coragem, amizade e descobertas. A direção, do niteroiense e fundador da companhia, Diego Ramos, potencializa a narrativa com reflexões sobre ciclo da vida, ancestralidade e legado, ampliando a força simbólica da história.

Entre os destaques está a imponente Pedra do Rei, que simboliza os grandes reis do passado como guias para as futuras gerações. Outro ponto alto são os figurinos, assinados pelo próprio Diego Ramos, que são luxuosos e inovadores e unem sofisticação, ousadia e criatividade em cada detalhe.

Em agosto, o musical emocionou mais de 1.900 pessoas em apenas 3 dias de espetáculo, com ingressos esgotados em pouquíssimos dias. As apresentações acontecem no dia 10/10(sexta) às 19h e nos dias 11 e 12 (sábado e domingo), às 16h e 18h30min. Os ingressos custam R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia-entrada para estudantes, idosos e seguidores das redes sociais da companhia); e podem ser comprados na bilheteria do teatro e também pelo site https://tickets.oneboxtds.com/fan/events/47667?sessionView=LIST . O Theatro Municipal de Niterói fica na Rua XV de Novembro, 35 no Centro de Niterói.

Ficha Técnica

- Direção e Cenários: Diego Ramos

- Figurinos: Diego Ramos

- Coreografia: Nicolle Guenther e Hellen Loureiro

- Sonorização: Jimi Bunn

- Sonoplastia: Weverton

- Iluminação: Raphael Grampola

- Diretor de Marketing: Marcio Rebeque

Serviço

- Espetáculo: O Rei Leão – Está em Ti

- Datas: 10, 11 e 12 de outubro

- Horários: Sexta às 19h | Sábado e domingo às 16h30 e 18h30

- Local: Theatro Municipal de Niterói

- Rua XV de Novembro, 35 Centro de Niterói