Pixinguinha e Lupicínio Rodrigues são oficialmente patronos do MPB

Os saudosos compositores Pixinguinha e Lupicínio Rodrigues foram declarados como patronos da Música Popular Brasileira (MPB), através de uma lei sancionada pelo presidente Lula e divulgada no Diário Oficial da União, na manhã desta sexta-feira (12).

O Congresso Nacional já havia decretado a decisão.

Um dos pilares da música brasileira, Alfredo da Rocha Vianna Filho, conhecido como Pixinguinha, atuava no cenário musical como compositor, arranjador e maestro.

O artista nasceu em 1897, no Rio de Janeiro, e desde muito novo viveu a música dentro de casa. Pixinguinha era o filho mais novo de 13 irmãos, os quais todos se tornaram músicos, como o pai. Durante sua mocidade, atuou como flautista no grupo “Oito Batutas”, com quem viajou por todo o Brasil. O sucesso do grupo chegou a Europa, como uma apresentação na França, em 1922.

Pixinguinha morreu em 1973, mas deixou para os fãs canções como “Carinhoso”, “Rosa” e “Cochichando”.

Natural de Porto Alegre, Lupicínio Rodrigues, nasceu em 1914 e durante sua carreira se dedicou a cantar o sofrimento por amor. Por alguns meses morou no Rio de Janeiro, mas as histórias do artista foram vividas na capital gaúcha.

Ele é autor das músicas “Nervos de Aço”, “Esses Moços” e “Loucura”. Um dos grandes amores do compositor era o Grêmio, se tornando o autor do hino do clube. O artista morreu no ano de 1974.