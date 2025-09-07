'Parada 7' abre Primeira Semana de Arte e Cultura do Rio neste domingo

Acontece neste domingo, 7 de setembro, o cortejo da Parada 7, evento que une arte, política e sonho coletivo em sua quarta edição. Com o tema “Imagine um novo mundo – bandeiras da utopia”, a manifestação reúne obras de 100 artistas que desfilarão em forma de bandeiras, em um percurso que parte do Museu de Arte Moderna (MAM Rio) a partir das 15h em direção ao Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica (CMAHO), onde ficarão em exposição até 15 de novembro.

Mais do que um desfile, a Parada 7 se consolidou como uma experiência sensorial que mobiliza artistas visuais, poetas, músicos, atores e dançarinos, transformando a cidade em palco e plateia ao mesmo tempo. O público, convidado a acompanhar o trajeto, é parte fundamental da performance.

Pela primeira vez, o evento terá participação internacional, com 20 artistas de países integrantes do BRICS, selecionados pela BRICS Arts Association, que aproveita a ocasião para lançar o primeiro número de sua revista. Ao lado deles, 40 artistas brasileiros convidados e outros 40 selecionados por chamada pública compõem uma mostra marcada pela diversidade estética e política.

Entre os nomes confirmados estão Cildo Meireles, Denilson Baniwa, Ernesto Neto, Jarbas Lopes, Lenora de Barros, Mana Bernardes, Marcos Chaves, Matheus Ribbs, Opavivará, Regina Silveira e Sepideh Mehraban. Também participam artistas indígenas de cinco diferentes etnias, ampliando as vozes que compõem o imaginário do “novo mundo” proposto pelo tema.

Cada uma das 100 bandeiras traz a visão de um artista sobre o futuro que deseja construir: um planeta mais justo, sustentável e humano. Perguntas como “Qual é a nossa utopia de mundo?” e “Que civilização queremos erguer?” guiam a criação das obras, transformando o cortejo em uma galeria em movimento.

Para César Oiticica Filho e Evandro Salles, idealizadores e organizadores da Parada 7, o evento “é um meio de participação efetiva do universo da arte e da cultura na discussão dos problemas do Brasil e do mundo, além de levar às ruas as manifestações da arte contemporânea”.

Semana de Arte e Cultura do Rio

A edição 2025 marca ainda a abertura da 1ª Semana de Arte e Cultura do Rio, iniciativa da ArtRio em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, reforçando o papel da cidade como epicentro da criação artística contemporânea.