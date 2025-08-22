União de Maricá realiza semifinal de samba-enredo nesta sexta (22)

Com entrada franca, o evento terá abertura com o cantor Niu Souza - Foto: Divulgação

Com entrada franca, o evento terá abertura com o cantor Niu Souza - Foto: Divulgação

A União de Maricá realiza mais uma etapa da disputa de samba-enredo para o Carnaval 2026 nesta sexta-feira (22). A partir das 20h, a quadra da escola recebe a semifinal com seis sambas que seguem na busca para representar a agremiação na Série Ouro de 2026, com o enredo “Berenguendéns e Balangandãns”, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira.

Com entrada franca, o evento terá abertura com o cantor Niu Souza, que apresenta o melhor do samba e do pagode. Em seguida, as parcerias classificadas sobem ao palco em busca da grande final, marcada para o dia 29.

Ordem de apresentação:

1º - Samba 07 – Babby do Cavaco e cia

2º - Samba 08 – Pedro Cassa e cia

3º - Samba 09 – Rodrigo Vianna e cia

4º - Samba 10 – Will do Aconchego e cia

5º - Samba 12 – Claudio Russo e cia

6º - Samba 06 – Vinicius Santos e cia

Em 2026, a União de Maricá será a sexta escola a desfilar no sábado, dia 14 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, em busca do tão sonhado acesso ao Grupo Especial.

Serviço:

Semifinal de samba-enredo da União de Maricá

Data: 22 de agosto (sexta-feira)

Horário de início: 20h

Endereço: Quadra da União de Maricá – Rodovia Amaral Peixoto, 29024 – Centro, Maricá.

Atrações: Show de abertura com Niu Souza e apresentação das seis parcerias classificadas

Entrada franca