União de Maricá realiza semifinal de samba-enredo nesta sexta (22)

Seis parcerias seguem na disputa pelo hino do Carnaval 2026

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de agosto de 2025 - 09:55
Com entrada franca, o evento terá abertura com o cantor Niu Souza
A União de Maricá realiza mais uma etapa da disputa de samba-enredo para o Carnaval 2026 nesta sexta-feira (22). A partir das 20h, a quadra da escola recebe a semifinal com seis sambas que seguem na busca para representar a agremiação na Série Ouro de 2026, com o enredo “Berenguendéns e Balangandãns”, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira.

Com entrada franca, o evento terá abertura com o cantor Niu Souza, que apresenta o melhor do samba e do pagode. Em seguida, as parcerias classificadas sobem ao palco em busca da grande final, marcada para o dia 29.

Ordem de apresentação:

1º - Samba 07 – Babby do Cavaco e cia

2º - Samba 08 – Pedro Cassa e cia

3º - Samba 09 – Rodrigo Vianna e cia

4º - Samba 10 – Will do Aconchego e cia

5º - Samba 12 – Claudio Russo e cia

6º - Samba 06 – Vinicius Santos e cia

Em 2026, a União de Maricá será a sexta escola a desfilar no sábado, dia 14 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, em busca do tão sonhado acesso ao Grupo Especial.

Imagem ilustrativa da imagem União de Maricá realiza semifinal de samba-enredo nesta sexta (22)

Serviço:

Semifinal de samba-enredo da União de Maricá

Data: 22 de agosto (sexta-feira)

Horário de início: 20h

Endereço: Quadra da União de Maricá – Rodovia Amaral Peixoto, 29024 – Centro, Maricá.

Atrações: Show de abertura com Niu Souza e apresentação das seis parcerias classificadas

Entrada franca

