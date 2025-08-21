'Bombeiro Aventura' leva diversão e adrenalina para os pequenos até o dia 1º de setembro em Niterói

Até o dia 1º de setembro, o Shopping Multicenter Itaipu, em Niterói (RJ), conta com a atração infantil “Bombeiro Aventura”, promovida pela World Games. A experiência transforma a Praça de Eventos, no 1º piso, em um verdadeiro circuito de resgate, onde as crianças são as protagonistas da diversão.

Com uma estrutura de mais de 120m², a atração foi desenvolvida especialmente para o público infantil de até 1,40m de altura e reúne atividades que unem imaginação, emoção e segurança. Entre os destaques estão os infláveis temáticos, a piscina de bolinhas, o divertido Avião Play e a empolgante Tirolesa de Resgate, que garante risadas e muita adrenalina.

Todo o espaço conta com portais de entrada e saída monitorados e uma equipe de profissionais treinados, assegurando total tranquilidade para os pais enquanto os pequenos vivem a experiência. O ingresso custa R$50,00 para 30 minutos de brincadeira, com cobrança adicional de R$1,00 por minuto excedente.

Combinando entretenimento e cuidado, o “Bombeiro Aventura” é a programação perfeita para transformar um simples passeio ao shopping em uma aventura inesquecível, criando memórias especiais para toda a família.

SERVIÇO

Shopping Multicenter Itaipu

Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501 – Itaipu, Niterói – RJ