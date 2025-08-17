Jardim Botânico do Rio celebra o Dia Mundial da Fotografia com visita especial nesta terça (19)

No Dia Mundial da Fotografia, celebrado em 19 de agosto, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro promoverá, nesta terça, uma visita especial ao Museu e ao Acervo e Memória da instituição. A programação, que passará a ocorrer bimestralmente, combina um percurso mediado pelos espaços expositivos do Museu do Jardim Botânico com uma visita guiada ao Galpão Acervo e Memória, apresentando ao público peças históricas e culturais que fazem parte da trajetória de mais de 200 anos do Jardim. A atividade é gratuita e acontece das 14h às 16h.

A edição de estreia terá como fio condutor o Dia Mundial da Fotografia, destacando instalações compostas por imagens presentes nas exposições do Museu, como “Jardim de Histórias”. Em seguida, os visitantes irão percorrer algumas instalações do Acervo e Memória, conhecendo parte do acervo fotográfico histórico do Jardim Botânico, que inclui álbuns, fotografias raras, negativos de vidro e flexíveis, além de câmeras antigas.

O roteiro também contempla instrumentos científicos, documentos de renomados botânicos como João Geraldo Kuhlmann e Graziela Maciel Barroso, pinturas, medalhas e objetos arqueológicos. Entre as peças em destaque, está uma câmera fotográfica de viagem fabricada no início do século 20 pela alemã Curt Bentzin, acompanhada de tripé e porta-negativo de vidro. O equipamento é representativo do período de transição tecnológica na fotografia, quando a documentação científica ainda dependia de processos fotográficos em chapas de vidro.

Para o chefe da Divisão de Museu e Acervo do Jardim Botânico, Raul Ribeiro, a fotografia histórica é mais que um registro.

"Ao integrar o discurso visual ao científico, as imagens do Acervo e Memória do Jardim ajudaram a construir narrativas que legitimaram o conhecimento produzido na instituição. Foram estruturais para o processo de institucionalização da botânica no país e revelam como a imagem se consolidou como ferramenta de divulgação científica e preservação da memória", afirma.

A Divisão de Museu e Acervo desempenha papel estratégico na preservação e valorização da memória institucional do Jardim Botânico do Rio, abrigando itens que testemunham a história bicentenária da instituição e seu impacto na botânica, pesquisa científica e conservação ambiental.

A visita guiada e gratuita começará às 14h. Serão oferecidas 15 vagas, preenchidas por ordem de chegada. O ponto de encontro será a Sala de Acolhimento do Museu do Jardim Botânico.

Serviço

Visita Museu, Acervo e Memória do Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Data: terça-feira, 19 de agosto

Horário: 14h às 16h

Local: Museu do Jardim Botânico e Galpão Acervo e Memória

Ponto de encontro: Sala de Acolhimento do Museu

Público: geral

Vagas: 15 (ordem de chegada)

Entrada: gratuita

Rua Jardim Botânico, 1008