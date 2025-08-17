Porto da Pedra define samba-enredo para 2026

A Unidos do Porto da Pedra já tem a trilha sonora que embalará sua trajetória na Sapucaí em 2026. Na noite de escolha do samba-enredo, o público e os jurados consagraram o samba da Parceria 13 como o grande vencedor.

A obra, defendida na final pela voz potente e emocionante da intérprete Wic Tavares, conquistou a comunidade e se transformou no hino oficial do Tigre de São Gonçalo. Com versos intensos e poesia que traduzem a força e a resistência feminina, o samba dá vida ao enredo “Das mais antigas do mundo, o doce e amargo beijo da noite”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes.

Formada por Bira, Rafael Raquido, Oscar Bessa, Márcio Rangel, Eric Costa, Fernando Macaco, Jarlão, Rafael Gigante, Vinícius Ferreira e Miguelzinho, a parceria apresentou uma obra que une dramaticidade, emoção e cadência envolvente, em perfeita sintonia com o enredo.

Com cada estrofe, o samba valoriza a trajetória das profissionais do sexo, protagonistas do tema, exaltando sua humanidade, coragem e papel cultural na sociedade.

A força do refrão, unida à marcante defesa de Wic Tavares na final, conquistou a comunidade e garantiu ao samba a vitória, preparando o Tigre para cantar alto em 2026.

Segundo a diretoria, o Carnaval 2026 promete ser inesquecível, e o samba da Parceria 13 será a voz da vitória da Porto da Pedra.