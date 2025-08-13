Kysha e Mine anunciam apresentação inédita no Praia Clube São Francisco, em Niterói

Com mais de 150 milhões de acessos nas plataformas digitais, o fenômeno teen "Kysha e Mine em Lance de Escola", se apresenta em sessão única, no próximo dia 30 de agosto, no Praia Clube São Francisco, em Niterói. O espetáculo tem apoio da Rádio Mania e da Universo (Universidade Salgado de Oliveira), e divulgação do jornal O SÃO GONÇALO.

A dupla Kysha e Mine se consagrou ao adotar um formato pioneiro no YouTube, que combina videoclipes, performances dançantes e episódios temáticos em uma série infantojuvenil que acompanha a vida das duas personagens, com foco em suas experiências no ensino médio, suas decisões amorosas e amizades.

A nova dupla pop que tem conquistado o coração do público teen [além de serem muito queridas por adultos], já está na terceira temporada de "Lance de Escola", intitulada "LDE 3" - que estreou em julho de 2025 e foi gravada dentro da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) campus Niterói. Com apenas cinco singles lançados, incluindo o fenômeno “TIKTAKA”, que já acumula mais de 70 milhões de visualizações em cinco meses, elas se tornaram um verdadeiro sucesso na internet.

Do Youtube para os palcos

Kysha e Mine se juntaram pela primeira vez em setembro de 2023 para gravar alguns vídeos e não se separaram desde então. Em maio de 2024, lançaram a primeira música, “Arraiá Duas Amigas” e em junho, estrearam a primeira temporada do “Lance de Escola”.

A transição para os palcos foi um marco na carreira do elenco dos multiartistas que fazem parte do projeto. Em 2024, Kysha e Mine estrearam a peça musical “Lance de Escola” no Teatro das Artes, no Rio de Janeiro, com todas as sessões completamente esgotadas. O sucesso continuou em outras cidades, como Belo Horizonte, São Paulo, Goiânia e Brasília, atraindo milhares de fãs e consolidando o nome das artistas no cenário cultural.

A peça traz à cena um grupo de cinco personagens: Kysha, Mine e seus amigos Stefan Baby, Fidelis e Argentino. Juntos, eles encaram os desafios da vida adolescente, como a pressão escolar, as frustrações amorosas e a busca por equilíbrio entre obrigações e sonhos pessoais.

A história mergulha em temas universais da juventude, como inseguranças, descobertas afetivas e a busca pelo autoconhecimento, enquanto a trilha sonora animada e as coreografias vibrantes se conectam a uma narrativa que celebra a força da amizade e a coragem de seguir em frente mesmo diante das adversidades.

Kysha e Mine em Niterói

Reconhecido pelo público infanto-juvenil, o espetáculo já atraiu multidões em várias cidades brasileiras e agora chega a Niterói prometendo uma experiência memorável aos fãs. O espetáculo, referente à segunda temporada da série, acontece no dia 30 de agosto, às 18h, no Praia Clube São Francisco. Os ingressos já estão sendo vendidos com a possibilidade de se esgotarem a qualquer momento.

O espetáculo acontece no dia 30 de agosto no Praia Clube São Francisco | Foto: Layla Mussi

Preparação do projeto

A reportagem também visitou o local onde será apresentado espetáculo e conversou com o produtor do evento, Matheus Vannier. Ele falou sobre a preparação para este projeto e a experiência de vivenciar a paixão de Kysha e Mine pelo trabalho e a reciprocidade no retorno dos fãs que aguardam ansiosos pela apresentação. "A gente tem acompanhado a ascensão dessas meninas nas redes sociais, principalmente no Youtube, e Niterói tem um público jovem bem grande, que tem pedido muito esse tipo de evento na cidade, que traz entretenimento, que movimenta o município como um todo, então através das redes sociais conseguimos enxergar essas possibilidades. Estamos tendo grandes parceiros que acreditaram nesse projeto, como a Rádio Mania, a Universo, o próprio jornal O SÃO GONÇALO, além da produção da Kysha e Mine, que é uma produção nacional incrível", disse Vannier.

"A preparação está a todo vapor, nossa equipe é muito engajada, nossos setores estão muito bem divididos, as equipes fluindo e trabalhando em harmonia. Juntou a produção da Kysha e Mine com a nossa produção do evento e está todo mundo trabalhando simultaneamente em busca do sucesso do musical "Lance de Escola", que tem como diferencial proporcionar, realmente, um entretenimento de qualidade. Então sem dúvidas vai ser um sucesso, as vendas já estão voando, muito além do que a gente imaginava. E pra mim, como produtor, está sendo incrível produzir esse evento para o público infanto juvenil, que tem um "calor" diferente pelo artista, além dos pais, né, que estão querendo participar e estar presentes, então acaba que temos conseguido atingir o público jovem e também o público adulto", completou o produtor.

Matheus Vannier | Foto: Layla Mussi

Ainda de acordo com Matheus Vannier, o evento irá proporcionar um aumento na movimentação da economia da cidade, como na rede hoteleira [que, segundo ele, já está recebendo inúmeras reservas para o dia do evento], e os restaurantes locais.

"Acho que é um evento que a cidade de Niterói estava precisando, e a partir deste, a gente consegue movimentar a cidade como um todo. Temos recebido feedbacks da rede hoteleira e do próprio polo gastronômico de São Francisco, que é próximo ao Praia Clube, sobre reservas que estão sendo realizadas", afirmou o produtor.

Serviço:

Kysha e Mine em Lance de Escola - Das aulas ao verão, uma nova diversão

Data: 30 de agosto

Local: Praia Clube São Francisco - Estrada Leopoldo Fróes, 700, Niterói

Horário: 18h

Ingressos pela plataforma sympla.com.br