Grupo de Artistas de Maricá (GAM) lança Medalha Alexandra Lambraki de Comunicação

A exposição “Memórias da Grega”, que ocupou durante todo o mês de julho o espaço do GAM (Grupo de Ações e Memória), se despede do público no próximo 31 de julho, com uma programação de encerramento marcada por intervenções artísticas urbanas, homenagens simbólicas e manifestações em defesa da memória cultural e religiosa de Maricá.

Concebida como uma instalação sensorial e afetiva, a mostra teve curadoria da produtora cultural Kikah Monteiro, que também preside o GAM – Grupo de Artistas de Maricá, e contou com a participação da fotógrafa Angela do Bem, responsável pela instalação artística "Espaço Memória". A exposição apresenta um mergulho profundo na vida e no legado de Alexandra Lambraki, artista plástica, jornalista, pesquisadora da memória local e referência incontornável na história cultural da cidade.

Nascida em Atenas, na Grécia, Alexandra fixou raízes em Maricá, onde atuou intensamente durante mais de cinco décadas. Fundadora do Jornal Correio de Ponta Negra, mais tarde transformado no Correio da Cidade, foi também uma das fundadoras do GAM, em 1994, tendo presidido a instituição entre 2021 e 2024. Seu legado inclui um vasto acervo de documentos, obras e conexões humanas que seguem inspirando ações culturais e comunitárias até hoje.

O encerramento no dia 31 trará uma programação cultural potente e simbólica, marcada por homenagens tanto a Alexandra quanto a São José de Anchieta, cuja escultura – integrante do memorial da Pesca Milagrosa, em Araçatiba – foi vandalizada e jamais restaurada. Em torno desse fato, o GAM organiza uma manifestação artística que reforça o valor da preservação da fé, da história e do patrimônio coletivo.

Entre os destaques do evento:

• A encenação do esquete teatral “Padre Anchieta Vive”, pelo ator Éder Montalvão, trazendo uma abordagem poética e crítica à ausência de reparação da escultura de Anchieta;

• Inauguração de um painel de grafite do artista visual e muralista Leandro Vieira, que retrata a cena da pesca milagrosa e homenageia São José de Anchieta como símbolo espiritual e cultural do povo maricaense;

• A inauguração de uma obra inédita do artista plástico Flavio Dutra – um quadro-painel com escultura em 3D, também dedicado à figura de São José de Anchieta e à ancestralidade que ele representa para a cidade;

• A instalação artística “Espaço Memória”, que apresenta objetos pessoais, fotos e documentos da trajetória de Alexandra Lambraki, revelando suas contribuições como intelectual, artista e defensora da memória local.

Além disso, a noite também celebrará o lançamento oficial da Medalha Alexandra Lambraki de Comunicação, uma parceria com a Associação de Imprensa de Maricá (AIM), atualmente presidida pela jornalista Nathalia Zeidan. A honraria será entregue anualmente a profissionais da comunicação – jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e influenciadores digitais – que atuam no fortalecimento da identidade cultural e da memória coletiva maricaense.

As ações propostas pelo GAM neste mês especial reforçam seu papel enquanto espaço de resistência cultural, produção simbólica e construção de cidadania. Ao celebrar o legado de Alexandra Lambraki e manter viva a imagem de São José de Anchieta, o grupo reafirma sua missão de valorizar os pilares históricos e afetivos que formam o tecido cultural de Maricá.

O público e a imprensa estão convidados a participar desse momento de celebração, memória e reexistência coletiva.

SERVIÇO

Encerramento da Exposição "Memórias da Grega"

Local: GAM – Grupo de Artistas de Maricá | Maricá, RJ

Data: 31 de julho de 2025

Horário: a partir das 18h

Esquete teatral “Padre Anchieta Vive”, com Éder Montalvão

Inauguração de painel de grafite do muralista Leandro Vieira

Quadro-painel com escultura em 3D, do artista plástico Flavio Dutra

Instalação “Espaço Memória”, de Angela do Bem

Curadoria: Kikah Monteiro

Lançamento da Medalha Alexandra Lambraki de Comunicação em parceria com a AIM

Entrada gratuita

Contato para a imprensa: grupodeartistasdemarica@gmail.com